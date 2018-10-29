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Гройсман пожелал себе выспаться
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Избивший журналиста НТВ прокомментировал его гибель

Гройсман пожелал себе выспаться 

RT на русском + ещё 1 30 минут назад
Фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отчитался о результатах работы правительства за девять месяцев и посетовал на нехватку времени на отдых.
«Что же касается отдыха, с этим сложнее. Времени мало, но иногда люблю с женой посмотреть хорошее семейное кино», — заявил он в интервью «Укринформ».
Кроме того, его спросили, что он хотел бы себе пожелать.
«Возможно, выспаться. Над другими задачами я уже активно работаю», — добавил украинский премьер.
Ранее Гройсман обвинил россиян в желании создать в мире усталость от Украины.
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