Порошенко в президентском рейтинге уступил комику

Согласно данным соцопроса Центра исследований и коммуникаций ActiveGroup, за Тимошенко свои голоса отдали бы 15,4% опрошенных, за Зеленского — 9,9%, а за Порошенко — 8,9%, пишет УНИАН

При этом Порошенко является безоговорочным лидером антирейтинга: за него ни при каких условиях не готовы голосовать 43,1% респондентов. За ним следует Тимошенко, которую не поддерживают 27,7%. А замыкает тройку практически с таким же процентом (27%) бывший премьер Арсений Яценюк

Исследование проводилось с 19 по 22 октября по всей территории Украины, кроме ДНР и ЛНР.