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Порошенко в президентском рейтинге уступил комику
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Порошенко в президентском рейтинге уступил комику 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Шоумен Владимир Зеленский опрередил в президентском рейтинге действующего лидера Украины Петра Порошенко, лидерство по-прежнему удерживает глава ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Согласно данным соцопроса Центра исследований и коммуникаций ActiveGroup, за Тимошенко свои голоса отдали бы 15,4% опрошенных, за Зеленского — 9,9%, а за Порошенко — 8,9%, пишет УНИАН.
На четвертом месте с 6,5% находится Анатолий Гриценко, на пятом с 5,3% — фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко с 4,6% и с 4,2% — сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко. Остальные кандидаты (Андрей Садовый, Вадим Рабинович и Евгений Мураев) не набрали и 3%.
При этом Порошенко является безоговорочным лидером антирейтинга: за него ни при каких условиях не готовы голосовать 43,1% респондентов. За ним следует Тимошенко, которую не поддерживают 27,7%. А замыкает тройку практически с таким же процентом (27%) бывший премьер Арсений Яценюк.
Исследование проводилось с 19 по 22 октября по всей территории Украины, кроме ДНР и ЛНР.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала возможности кандидатов в президенты Украины.
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