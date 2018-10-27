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Новый глава СБУ назначен в Донецкой и Луганской областях
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Новый глава СБУ назначен в Донецкой и Луганской областях 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Президент Украины Пётр Порошенко назначил начальника главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Им стал Александр Карпенко.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. Ранее Карпенко руководит управлением СБУ в Волынской области, а также занимал пост замглавы службы в Донецкой области.
До него управление в Донецкой и Луганской областях возглавлял Александр Куць. Летом он был назначен главой Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Как сообщал News.ru, 25 октября Пётр Порошенко обсудил будущее Украины с бывшими лидерами государства. В ходе беседы они пытались найти способы урегулирования конфликта в Донбассе.
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