Новый глава СБУ назначен в Донецкой и Луганской областях

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства. Ранее Карпенко руководит управлением СБУ в Волынской области, а также занимал пост замглавы службы в Донецкой области.

До него управление в Донецкой и Луганской областях возглавлял Александр Куць. Летом он был назначен главой Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Как сообщал News.ru, 25 октября Пётр Порошенко обсудил будущее Украины с бывшими лидерами государства. В ходе беседы они пытались найти способы урегулирования конфликта в Донбассе.