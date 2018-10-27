Украина озвучила небоевые потери в Донбассе

На Украине подсчитали небоевые потери ВСУ в Донбассе

Небоевые потери украинских силовиков за четыре года военных действий в Донбассе составили 2 тысячи 700 человек, в это число входят как погибшие, так и пострадавшие, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в опубликованном в субботу интервью украинскому еженедельнику "Зеркало недели. Украина".

"За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай — болезни, 318 — ДТП, 177 — несчастные случаи, 175 — отравление (алкоголем, наркотиками), 172 — неосторожное обращение с оружием, 101 — нарушение мер безопасности, 228 — убийства, 615 — самоубийства", — сказал Матиос.

При этом, по его словам, только треть самоубийств совершены в зоне военной операции в Донбассе во время несения службы, остальные — после отхода силовиков в пункты постоянной дислокации на восстановление.

"Самоубийства — страшная проблема и большая трагедия", — добавил Матиос.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.