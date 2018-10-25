Почему Украина отдала свою границу Евросоюзу

Тихой сапой. Украина втайне от граждан отдала свою границу Евросоюзу

Украинские путешественники все чаще сообщают, что в аэропортах Одессы и Киева их досматривают пограничники иностранных государств — членов Евросоюза . При этом погранслужба Украины делает вид, что ничего не происходит, а самим пассажирам никто не объясняет, что такие действия в отношении них — незаконны

Последнее время в социальных сетях украинские пользователи пишут, что после прохождения пограничного контроля в аэропорту «Борисполь» пассажиров, отправляющихся в Европу, проверяют польские, литовские и даже итальянские пограничники.

Примечательно, что иностранцы не владеют украинским и пытаются общаться на родных для себя языках. Либо же, в лучшем случае, на английском.

Таможня дает добро

Сообщается, что иностранные пограничники появились уже и в аэропорту «Одесса». Оказывается, иностранцы проводят беседы о причинах визита и нарушениях визового законодательства Евросоюза, а если нарушения выявляют, снимают украинцев с рейса.

При этом украинские пограничники просто не вмешиваются в ситуацию и настоятельно требуют не задавать лишних вопросов, не снимать происходящее на видео, поскольку пассажиры находятся в режимной зоне.

Официальные представители погранслужбы вообще отказываются признавать факты нарушения прав украинских граждан иностранными спецслужбами. Заявляют, что новости о странных проверках иностранцами — ложь, у иностранцев нет полномочий для контроля, они не могут влиять на принятие решения о пересечении границы Украины.

Особо нелепо выглядит заявление пресс-аташе Пограничной службы Украины Олега Слободяна

«Касательно присутствия представителей иностранных стран в пункте пропуска я сейчас не готов сказать, возможно, это какая-то делегация была. Гипотетически, это могли быть и иностранные представители в рамках обмена опытом. Этим летом в Украине были представители тех стран, откуда прилетали болельщики на матч УЕФА для того, чтобы помогать и давать консультации, но они не проводили никакой контроль», — сказал Слободян.

Украинские пограничники на службе европейского пограничного гиганта

Впрочем, подобные заявления звучат весьма сомнительно. Особенно в свете полуофициального сотрудничества погранслужбы Украины с европейским агентством по безопасности границ FRONTEX

Для справки: европейское агентство по пограничной и береговой охране FRONTEX создано на основании Регламента Совета ЕС от 14.09.2016 года, штаб-квартира находится в столице Польши Варшаве. Согласно регламенту, агентство содействует, координирует и развивает управление европейскими границами.

По сути, под словом «координация» имеется в виду управление всем пограничным пространством шенгенской зоны.

Так, согласно официальному сайту, Госпогранслужба Украины тесно сотрудничает с FRONTEX на основании так называемых рабочих договоренностей относительно установления оперативного сотрудничества от 2007 года и планов сотрудничества на 2016-2018 года.

Если прочитать между строк этих планов сотрудничества, в части шенгенского направления, Госпогранслужба полностью подчинила себя европейскому агентству, что в свете отсутствия полноценного шенгена и перспектив членства Украины в Евросоюзе выглядит странно.

Тот же FRONTEX перед официальным открытием безвиза 11 июня якобы по просьбе ДПСУ (а на самом деле — по собственной инициативе) направил на 19 пунктов пропуска украинской границы своих представителей. Они участвовали в оформлении въезжающих в ЕС украинцев, оценивали уровень подготовки пограничников и давали обязательные для выполнения рекомендации.

Видимо, не до конца доверяя украинским пограничникам, европейцы решили убедиться собственными глазами в качестве их работы.

Лидеры черного списка

Но уже через год после введения на Украине безвиза резко изменился уровень нарушений пограничного законодательства государств шенгенской зоны. Это тут же отметила FRONTEХ. Причем речь идет не о мелких нарушениях вроде срока или цели пребывания в странах ЕС.

В 2017 году Украина начала занимать первые места по количеству зафиксированных нарушений и контрабанды. По данным агентства, за первые три месяца после либерализации визового режима пассажиропоток украинцев в Шенгенской зоне увеличился на 15%. При этом украинцы по количеству выявленных пограничниками поддельных документов лишь чуть-чуть отстали от лидера — марокканцев: 803 случая против 801. На третьем месте — иранцы (438 случаев).

Впрочем, подобная статистика не вызывает удивления. Украинцы, трезво оценившие «улучшения» после Майдана, всеми правдами и неправдами ищут дорогу в лучшую жизнь. Поэтому и бегут с Украины любыми путями, даже если при этом нарушают правила шенгена.

«Ключевые точки» украинского исхода

Как оказалось, с октября на территории Украины при участии украинских пограничников и FRONTEX проходит операция «Ключевые точки». Ее цель — не допустить лица, которые нарушили или подозреваются в нарушении европейского миграционного законодательства.

Для этого прибывшие иностранные наблюдатели из Литвы, Польши и Италии находятся в ключевых аэропортах Украины — в Борисполе и Одессе. Однако есть несколько «но»: по украинскому законодательству, у погранслужбы нет полномочий отказать гражданину Украины в выезде за границу — только если он не находится в розыске, либо есть решение украинского суда о запрете на выезд. Поэтому пограничники спокойно пропускают евронарушителей через погранконтроль в зону вылета аэропорта, где наших граждан встречают «европейские коллеги», которые еще раз сверяют подозрительную личность с базой черного списка или задают вопросы о цели визита в ЕС.

А вот в случае идентификации нарушителя ему вручают документы о запрете на въезд в ЕС и снимают с рейса.

При этом у новоявленных еврокомиссаров нет никаких полномочий на Украине. Они даже не имеют права проверить ваши документы или потребовать предъявить им багаж. Поэтому гражданин Украины имеет полное право отправить этих самозванцев в «пешее путешествие» прямо в аэропорту, и за это ему ничего не будет.

Для Евросоюза, который уже пострадал от ближневосточного миграционного кризиса, нашествие новой волны мигрантов с Украины становится большой проблемой. На фоне антимигрантских настроений в Европе поднимают голову праворадикальные партии, при этом рост подобных настроений может вылиться в смену элит с последующим развалом еврозоны.

Чтобы не допустить подобного, евроструктуры решили гасить ситуацию в зародыше, отлавливая потенциальных нарушителей еще до пересечения границы. Ведь отправлять украинца на родину — это не только хлопотно, но и платить придется из собственных бюджетов.