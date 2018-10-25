Ещё
Дело в отношении Жириновского передали в суд Киева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокуратура Украины направила в суд дело против Жириновского 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Государственной Думы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
"Обвинительный акт по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 "Финансирование терроризма" Уголовного кодекса Украины направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу", — написал он в Facebook.
По данному делу, как уточнил Лысенко, в суд также направлены обвинительные акты в отношении двух депутатов Госдумы — Алексея Диденко и Михаила Дегтярева. В прокуратуре утверждают, что обвинительный акт вручен защитникам депутатов.
Шевченковский районный суд Киева 18 сентября 2018 года разрешил специальное досудебное расследование в отношении лидера ЛДПР и двух депутатов ГД за поддержку провозглашенных республик Донбасса. Ранее в отношении Жириновского Украиной также были применены санкции, предусматривающие запрет на въезд в страну, блокирование активов, временное ограничение на пользование и распоряжение имуществом.
Сам Жириновский назвал "политическим преследованием" возбуждение против него на Украине уголовного дела.
ТАСС: последние новости
РПЦ надеется, что Константинополь встанет на путь диалога по Украине В Житомирской области Украины запретили русскоязычные произведения Саперы изъяли более 13 тыс. опасных предметов рядом со сгоревшим арсеналом под Черниговом
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль отказал России в военной просьбе721
Путин созвал Совбез из-за Сирии167
Экс-глава ФТС отдал 15 млн под угрозой смерти135
Конфликт из-за Азова, неожиданный взлет сборной и другие события четверга3
США готовятся к войне с Китаем51
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение