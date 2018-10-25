Дело в отношении Жириновского передали в суд Киева

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Государственной Думы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
"Обвинительный акт по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 "Финансирование терроризма" Уголовного кодекса Украины направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу", — написал он в Facebook.
По данному делу, как уточнил Лысенко, в суд также направлены обвинительные акты в отношении двух депутатов Госдумы — Алексея Диденко и Михаила Дегтярева. В прокуратуре утверждают, что обвинительный акт вручен защитникам депутатов.
Шевченковский районный суд Киева 18 сентября 2018 года разрешил специальное досудебное расследование в отношении лидера ЛДПР и двух депутатов ГД за поддержку провозглашенных республик Донбасса. Ранее в отношении Жириновского Украиной также были применены санкции, предусматривающие запрет на въезд в страну, блокирование активов, временное ограничение на пользование и распоряжение имуществом.
Сам Жириновский назвал "политическим преследованием" возбуждение против него на Украине уголовного дела.