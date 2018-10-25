Дело в отношении Жириновского передали в суд Киева

Генпрокуратура Украины направила в суд дело против Жириновского

"Обвинительный акт по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 "Финансирование терроризма" Уголовного кодекса Украины направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу", — написал он в Facebook.

Шевченковский районный суд Киева 18 сентября 2018 года разрешил специальное досудебное расследование в отношении лидера ЛДПР и двух депутатов ГД за поддержку провозглашенных республик Донбасса. Ранее в отношении Жириновского Украиной также были применены санкции, предусматривающие запрет на въезд в страну, блокирование активов, временное ограничение на пользование и распоряжение имуществом.

Сам Жириновский назвал "политическим преследованием" возбуждение против него на Украине уголовного дела.