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Украинцы рассказали о мешающих стране развиваться факторах
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Украинцы рассказали о мешающих стране развиваться факторах 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинцы в ходе опроса общественного мнения рассказали, что мешает Украине развиваться.
Как говорится в опросе, проведённом фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, большинство украинцев (79%) полагает, что развитию страны мешает коррупция.
В тоже время 55% опрошенных считают, что всему виной вооружённый конфликт в Донбассе, 32% респондентов обвиняют олигархическое засилье в экономике, а 30% людей видят проблему в отсутствии профессионалов во власти.
Отмечается, что опрос проводился в августе, в исследовании участвовал 2041 респондент.
Ранее опрос, проведённый украинским каналом NewsOne, показал, на каком языке жители Украины предпочитают смотреть телепрограммы.
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