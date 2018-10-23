Вести: Украина удерживает нижние строчки мировых рейтингов

Журналисты «Вестей» проанализировали мировые исследования, чтобы сравнить, по каким показателям Украина находится на высоких позициях. Однако, как выяснили авторы статьи, среди всех рейтингов страна может похвастаться только лёгкостью ведения бизнеса, образованностью, а также профессионализмом журналистов.

В этом году Украина потеряла позиции в рейтинге свободы слова, но поднялась в рейтинге лёгкости ведения бизнеса и экономической свободы, однако счастливее от этого украинцы не стали. «Вести» выяснили, на каких позициях в мировых рейтингах находится Украина и есть ли связь между качеством дорог и миролюбивостью.

Как пишет издание, совет по международным исследованиям IREX обнародовал мировой рейтинг стран по свободе слова. В отчёте IREX говорится, что журналистов на Украине запугивают, отказывают в доступе к информации, и они подвергаются обструкции. Украинские власти осуществляют беспрецедентное давление на неугодных журналистов. Речь идёт об обысках, блокировании работы редакций, незаконном лишении лицензий радиостанций и попытках руками парламентариев закрыть два крупнейших украинских телеканала. В то же время, как отмечают эксперты IREX, профессионализм журналистов вырос.

Как продолжает издание, в середине октября одной из топовых тем, которая буквально взорвала социальные сети, стало заявление о том, что Украина стала самой бедной страной Европы.

«Согласно обновлённым данным МВФ, Украина является самой бедной страной Европы. По показателю ВВП на душу населения нас обошла Молдова, а мы обошли Папуа — Новую Гвинею. Теперь Молдавия занимает 133-е место в мире с $2694 ВВП на душу населения, а Украина — 134-е место с $2656 ВВП на душу населения», — написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Однако, как говорят эксперты, ВВП на душу населения уже давно не используется как индикатор бедности или богатства страны. Более точный показатель для такого сравнения — ВВП на душу населения по паритету покупательной способности валют (ППС), и по этому показателю ситуация выглядит иначе. В сравнении с той же Молдавией, где ВВП (ППС) составляет $6,7 тыс., у Украины этот показатель оказался на 30,9% больше. Но даже несмотря на это, он остается на критически низком уровне, который сопоставим с уровнем Ямайки, Белиза и Иордании.

Один из немногих мировых рейтингов, в котором Украина последние годы демонстрирует рост — это рейтинг легкости ведения бизнеса. В 2018 году Украина заняла 76-е место. По легкости ведения бизнеса Украину можно сравнить с Бутаном, Узбекистаном или Индонезией. В процессе его составления учитываются показатели условий налогообложения, регистрации бизнеса, подключения к электросетям, получения кредитов, а также показатели международной торговли и выполнения контрактов.

Как рассказал «Вестям» экономист Андрей Новак , за последние годы Украина выполнила ряд формальных изменений.

«Был значительно упрощён документооборот для предприятий, появилась возможность подачи электронных деклараций в налоговую, внедрено единое окно на таможне. Но рейтинги рейтингами, а реальность, как мы видим, совершенно другая», — считает Новак.

Среди других рейтингов, где Украина делает успехи или занимает высокие позиции, авторы материала выделяют рейтинг образованности. По данным швейцарской некоммерческой организации Всемирный экономический форум, в 2018 году Украина заняла 35-е место из 137 стран в рейтинге образованности. При подсчётах брались во внимание граждане, которые получили высшее образование в университетах. Также Украина заняла высокую позицию в категориях «здравоохранение» и «школьное образование». Однако, по мнению экспертов, вопрос в том, что образование не всегда качественное. А что касается здравоохранения, то здесь речь идёт о доступности медицинских учреждений, но никак не о качестве.

Нет поводов для оптимизма и в рейтинге человеческого развития. В 2018 году эксперты ООН поставили Украину на 88-е место из 189 стран, учитывая при подсчёте уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия. Ближайшими соседями Украины в этом рейтинге являются Эквадор, Колумбия и Перу, а такие страны, как Армения, Грузия, Казахстан, Белоруссия и Россия, значительно опережают Украину. Как отмечают журналисты, пока позиции Украины в этом рейтинге снижаются из года в год. Так, например, в 2015-м страна была на 55-м месте, в 2017-м — уже на 84-м, а в 2018-м опустились ещё на 4 позиции.

В конце материала авторы статьи приводят ещё один рейтинг.