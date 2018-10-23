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Вышинского оставили под стражей
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Суд в Херсоне оставил Вышинского под стражей 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Херсонский апелляционный суд оставил под арестом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, отказав его защите в ходатайстве об изменении меры пресечения, сообщил адвокат Андрей Доманский.
"Отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Кирилл остался до 4 ноября под стражей", — сообщил РИА Новости Доманский.
Теперь на следующей неделе можно ожидать ходатайство со стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей либо изменения меры пресечения, сообщил адвокат. По украинскому законодательству, за пять дней до истечения срока ареста (то есть до 4 ноября) обвинение должно обратиться в суд с просьбой о продлении ареста, уточнил адвокат.
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