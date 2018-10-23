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Делегация из США посетила Донбасс
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Делегация из США посетила Донбасс 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины
Американская делегация во главе с послом США на Украине Мари Йованович посетила во вторник Донбасс, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины в Facebook.
"Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев провел рабочую встречу с американской делегацией во главе с чрезвычайным и полномочным послом США на Украине госпожой Мари Йованович в рамках визита последней в район проведения операции объединенных сил", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, Наев проинформировал американскую делегацию о событиях в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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