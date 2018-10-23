Украина без газа: почему инвесторы бегут из страны (Апостроф, Украина)

Итальянский нефтегазовый гигант «Эни» выходит из проекта по разведке и добыче сланцевого газа в Украине . Компания продает свою долю в ООО «Западгазинвест», в котором ей принадлежит 50,01% акций — их выкупит НАК «Недра Украины».

Стоит напомнить, что «Эни» купила пакет акций в «Западгазинвест» еще в 2012 году. «Западгазинвест» владеет спецразрешениями на добычу газа на Дебеславецком месторождении, а также на Куренной, Яковлевской, Филимоновской и Сандугеевской площадях на западе Украины.

Революция провалилась

«Этот выход стоит привязывать не к каким-то украинским реалиям, а к особенностям добычи сланцевого газа в Европе, так как сланцевая революция в Европе, в принципе, провалилась. Тот опыт, который случился в Америке, здесь не повторился», — заявил «Апострофу» эксперт программы «Энергетика» аналитического центра «Украинский институт будущего» Андриан Прокип.

По словам президента Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаила Гончара, компания «Западгазинвест» была создана для добычи сланцевого газа на западноукраинских площадях.

«Появилась она как раз во время сланцевого бума», — сказал он изданию.

Напомним, добыча углеводородов из залежей сланцевых пород начался в промышленных масштабах с США в начале XXI столетия. Введение в оборот термина «сланцевый бум» или «сланцевая революция» приходится на 2012 год — тогда заговорили о том, что сланцевый газ может если не «перебить» традиционные источники, то во всяком случае диверсифицировать поставки голубого топлива. Стоит отметить, что для добычи сланцевого газа используют специальные технологии — наклонно-горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта. «Сланцевая революция» позволила США обойти Россию по объемам газодобычи и занять по этому показателю первое место в мире. Начались попытки продвижения добычи сланцевого газа в других странах мира (в том числе и в Украине), которые, впрочем, не оправдали надежд с коммерческой точки зрения.

Михаил Гончар напомнил, что примерно в то же время в Украину для разработки Олесской площади — также в Западной Украине — пришла американская компания Chevron . Однако эта компания свернула свой сланцевый проект в нашей стране, причем это произошло существенно раньше — в 2014 году. Украинские власти впоследствии заявляли, что хотят найти нового инвестора для работ на Олесской площади, но пока желающих не нашлось.

«Работы Chevron были свернуты — и не только в Украине, но и в соседней Польше и в целом в Европе», — говорит Михаил Гончар. По его словам, в Польше Chevron провел куда больший объем работы и «пришел к выводу о коммерческой непривлекательности по сланцевому газу». Эксперт пояснил, что что те площади, на которых вел разведку Chevron, а также на которых планировала работать Eni, относятся к одному и тому же Люблинскому бассейну. «Если в Польше результаты — невпечатляющие, то что-то подобное будет и здесь. Итальянцы посмотрели на то, что не вышло у Chevron, и, собственно, говоря, вопрос был решен», — рассказал он, добавив, что в 2014 году произошло сильное падение цен на нефть и на углеводороды в целом, что еще больше снизило коммерческую привлекательность сланцевых проектов.

Далекая перспектива

Каковы же перспективы добычи сланцевого (или шире, нетрадиционного) газа в Украине, и есть ли они в принципе? Пока об этом говорить сложно, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«На сегодня на балансе Геологической службы Украины нет ни одного кубического метра нетрадиционного газа. Возможно, у такого газа есть перспективы, в том числе, и у сланцевого, но, чтобы ответить на этот вопрос, нужно проводить серьезные исследования, геофизические работы», — заявил он «Апострофу».

По словам эксперта, сейчас есть только неофициальные оценки запасов сланцевого газа в Украине: «Нет ни прогнозных, ни подтвержденных запасов».

В 2010-2013 годах, когда сланцевая «лихорадка» набирала обороты, давались различные оценки запасов нетрадиционного газа в Украины. Назывались самые разные цифры, но наиболее правдоподобные находились в диапазоне 1-4 триллиона кубометров.

Михаил Гончар убежден, что западный регион Украины малоперспективен в плане добычи как сланцевого, так и традиционного газа.

Иная ситуация — на востоке. В частности, речь идет о Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. В 2013 году на эту площадь зашла нидерландско-британская компания Shell , но в 2015 году она вышла из проекта, в качестве причины указывались боевые действия на Донбассе. А уже в 2016 новый конкурс на разведку и добычу углеводородов на этой площади выиграла никому неизвестная нидерландская компания Yuzgas B. V., созданная специально для участия в проекте. Кабинет министров сперва отказал Yuzgas B. V. в разработке Юзовского месторождения, однако после судебной тяжбы уступил. Сейчас процесс передачи Yuzgas B. V. прав на проведение работ на Юзовской площади находится на завершающей стадии.

Михаил Гончар считает, что Yuzgas B. V. не сможет самостоятельно освоить Юзовскую площадь, так как это под силу только таким крупным игрокам как Shell.

«Скорее всего, речь пойдет о том, чтобы потом дробить ее на блоки и привлекать уже реальные компании», — отметил эксперт.

По его мнению, восточный и центральный регион — Харьковская и Полтавская области, на которые приходится более четырех пятых национальной газодобычи — вполне перспективны в плане добычи нетрадиционного, в частности, сланцевого газа.

«Там более газоемкие песчаники горных пород, и потому там перспектива есть», — сказал Гончар.

Вместе с тем, по его словам, если говорить о сроках начала добычи такого газа, то «эта перспектива отодвигается где-то на вторую половину 2020-х годов — вряд ли раньше».

В лучших традициях

В связи с этим имеет смысл наращивать объемы добычи традиционного газа — ведь темпы ее прироста на сегодня неудовлетворительны, считает Андриан Прокип.

С ним согласны и другие эксперты. «Не думаю, что в ближайшее время будет что-то выгоднее, чем обычный, традиционный газ, и на данном этапе нужно сосредоточиться на нем. Думаю, сейчас это — более перспективное направление», — заявил Владимир Омельченко.

Михаил Гончар, в свою очередь, напомнил, что Украине крайне важно выйти на полное самообеспечение газом.

Согласно планам правительства, это должно произойти в 2020 году — газодобыча в стране должна составить 27,6 миллиарда кубометров, чего хватит для всех украинских потребителей. Однако уже становится очевидным, что эти цели достигнуты не будут, и в лучшем случае, Украина выйдет на самообеспечение в 2022 году, отмечают эксперты.