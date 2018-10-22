Олег Скрипка обвинил русских в спаивании украинцев водкой

Лидер украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что украинцы стали пить водку, уподобившись русским.

По мнению музыканта, во всем виновата «русификация», из-за которой граждане Украины пристрастились к 40-градусному напитку, хотя их предки-казаки предпочитали только вино.

«У нас раскручена козацкая традиция выпить водки», — цитирует ФАН Скрипку.

Он утверждает, что «козаки на самом деле никакой водки не пили». По его словам, на Украине процветало виноделие, а в начале прошлого века украинские вина даже экспортировались во Францию и Италию.

Музыкант добавил, что потребление вина является украинской культурой и традицией, однако «за последнее столетие обрусения нас заставили ее хорошо забыть».

Выступая в мае с концертом в голландском городе Гаага, Скрипка позволил себе русофобское высказывание, из-за которого зал покинула половина зрителей. Он заявил со сцены, что приятно выступать в Гааге, «где будет скоро суд над Россией».

До этого Скрипка предложил создать закрытое гетто для русскоязычных украинцев, а также посоветовал русскоязычным исполнителям Украины петь на мове.