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Скрипка обвинил русских в спаивании украинцев водкой
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Олег Скрипка обвинил русских в спаивании украинцев водкой 

Ридус + ещё 1 55 минут назад
Фото: ТАСС
Лидер украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что украинцы стали пить водку, уподобившись русским.
По мнению музыканта, во всем виновата «русификация», из-за которой граждане Украины пристрастились к 40-градусному напитку, хотя их предки-казаки предпочитали только вино.
«У нас раскручена козацкая традиция выпить водки», — цитирует ФАН Скрипку.
Он утверждает, что «козаки на самом деле никакой водки не пили». По его словам, на Украине процветало виноделие, а в начале прошлого века украинские вина даже экспортировались во Францию и Италию.
Музыкант добавил, что потребление вина является украинской культурой и традицией, однако «за последнее столетие обрусения нас заставили ее хорошо забыть».
Выступая в мае с концертом в голландском городе Гаага, Скрипка позволил себе русофобское высказывание, из-за которого зал покинула половина зрителей. Он заявил со сцены, что приятно выступать в Гааге, «где будет скоро суд над Россией».
До этого Скрипка предложил создать закрытое гетто для русскоязычных украинцев, а также посоветовал русскоязычным исполнителям Украины петь на мове.
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