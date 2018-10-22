Главред (Украина): Как стать святым на Украине? История одного президента

«Главреда» попытался обобщить «достижения» нынешнего президента Двуличная политика Порошенко уже стала притчей во языцех… Обозревательпопытался обобщить «достижения» нынешнего президента Украины . Пообещать все и не сделать ничего. Потерять территории, людей, часть экономики. Потерять доверие активной части населения и избирателей. Потерять доверие политических союзников внутри страны. Потерять доверие западных партнеров… Таковы итоги деятельности Порошенко на посту президента, говорится в статье.

Сделать «бизнес» в темные девяностые, используя близость к рычагам власти. Обокрасть народ в ходе криминальной «приватизации» на сотни предприятий и миллиарды долларов. Создать Партию регионов. Развалить из-за своей патологической жадности помаранчевую коалицию президента Ющенко. Поработать и «заработать» в правительстве Януковича.

Вылезти на грейдер во время Майдана, чтобы помешать разъяренной толпе вынести Януковича еще 1 декабря 2013 года. Договориться с Фирташем. Уговорить всех. Кинуть Юлю. Пообещать быстрое окончание войны. Пообещать тысячу гривен в день зарплаты военным. Пообещать невиданный рост экономики. Пообещать продать свой бизнес. Пообещать служить идеалам Майдана…

Пообещать все, и не сделать ничего. Потерять территории, людей, часть экономики. Потерять доверие активной части населения. Потерять доверие политических союзников внутри страны. Потерять доверие западных партнеров. Потерять значительную часть запасов боеприпасов. Потерять к концу своего президентского срока почти все доверие избирателей…

Обратиться к богу. Договориться со святыми отцами, мечтающими о повышении собственного статуса. Снова сыграть на патриотических чувствах украинцев. Выйти на площадь. Попасть в телевизор. Наклонить Раду. Подарить церковникам исторический памятник. Помолиться. Набрать рейтинг. Стать святым…

И кто после этого скажет, что религия не опиум для народа?..