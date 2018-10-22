Адвокат: суд игнорирует просьбу Януковича о рассматривании дела присяжными

Ранее суд перешел к стадии прений. Уже выступил государственный и один частный адвокаты Януковича.

"Лично Виктор Янукович после того, как фактически началось давление на нас как адвокатов, после того, как суд отказался допрашивать его, после того, суд отказался исследовать материалы экспертизы, допрашивать целый ряд ранее вызванных свидетелей, подал заявление о суде присяжных", — сказал Сердюк на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

При этом, по словам защитника, суд не вынес на рассмотрение заявление Януковича о рассмотрении его дела судом присяжных. "Виктор Янукович по этому поводу, подписывая заявление, сказал: "Меня избирал народ Украины и народ Украины должен судить о моих действиях". Поэтому слушать данное дело, по мнению Януковича, заканчивать рассмотрение должен исключительно суд присяжных", — добавил адвокат.