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Роспотребнадзор предупредил о риске заболевания корью на Украине
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Роспотребнадзор предупредил о риске заболевания корью на Украине 

РИА Новости + ещё 11 22 октября 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора предупредили о неблагополучной ситуации по кори на Украине, сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Как отмечает Роспотребнадзор, по официальным данным министерства здравоохранения Украины от 13 октября, только за период с 1 по 7 октября 2018 года на Украине зарегистрировано 554 случая заболевания корью, из которых 397 — среди детей.
"Всего на 7 октября сего года в стране зарегистрировано 32489 случая кори, из которых 19476 — среди детей. С начала года от осложнений после кори умерли 14 человек, 10 из которых — дети", — говорится в сообщении.
По мнению специалистов, сложившаяся ситуация в стране наблюдается из-за того, что детские дошкольные учреждения и школы посещает много не вакцинированных детей.
Согласно сообщению, Минздрав Украины совместно с министерством образования и науки направили официальное письмо органам исполнительной власти и местного самоуправления Украины о том, что низкая вакцинация против кори противоречит закону «О защите населения от инфекционных заболеваний».
По данным ведомства, ситуацию с корью на Украине также внимательно отслеживает Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний (ECDC), опасаясь завоза кори в страны ЕС и соседние с ними государства из Украины.
"Роспотребнадзор обращает внимание граждан и напоминает, что единственным действенным средством защиты против кори является вакцинация, что необходимо учитывать при планировании поездок", — добавили в ведомстве.
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