Заря незалежности: как Украина жила в 90-е

Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды

«Лента.ру» завершает цикл статей об истории украинского национального движения. В начале 1960-х после окончательного разгрома вооруженных повстанцев в западных областях Украинской ССР национальное движение полностью перешло к ненасильственным методам борьбы. Диссиденты шестидесятники выпускали самиздат, писали коллективные письма и воззвания к правительству с требованием либеральных реформ. Их подвергали репрессиям, но при этом среди советского руководства республики были и те, кто настойчиво продвигал украинизацию и тайно сочувствовал националистам. В итоге к моменту развала СССР на Украине были созданы все условия для возникновения независимого государства. О начале новейшей истории Украины, куда вошло провозглашение независимости, создание националистической партии «Рух», охранных отрядов и независимой украинской церкви, — в заключительном материале «Ленты.ру».

Первый Майдан

Киев. Осень. Майдан. Толпы людей заполнили главную площадь украинской столицы. Кто-то начал устанавливать палатки. Группа студентов объявила голодовку с требованием отставки правительства, перевыборов Верховной Рады и невмешательства Москвы в украинские дела. Это не 2013-й, и даже не 2004 год. «Революция на граните» — под таким названием войдет в историю первый украинский Майдан 1990 года. До развала СССР оставался год.

Объявленная Михаилом Горбачевым в 1985 году перестройка активизировала политическую жизнь в союзных республиках. В 1989 году украинские политики создали «Народное движение Украины за перестройку», более известное как «Рух» («Движение», в переводе с украинского). На первых порах «Рух» представлял собой коалицию самых разных партий: от умеренных национал-коммунистов до радикальных националистов. Достаточно сказать, что главой партии был Иван Драч. Пока не подул ветер перемен, Драч был правильным советским поэтом и активно распекал в публичных выступлениях националистов. Компанию ему составили Олег Тягнибок , который впоследствии возглавит Социал-националистическую партию Украины, и Андрей Парубий , в 2013-2014 годах руководивший самообороной Майдана, а ныне — спикер Верховной Рады.

На первых относительно свободных выборах в Верховную Раду Украины в 1990 году объединение «Руха» и еще нескольких мелких партий, получили 211 из 450 мест. Именно благодаря их усилиям летом 1990 года Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Впрочем, украинцам этого было уже мало, тем более что практических последствий декларация не имела. На волне слухов о подписании нового союзного договора, который зафиксировал бы Украину в составе Союза, студенты киевских и львовских университетов потребовали перевыборов Рады и объявили голодовку, начав «революцию на граните». В 1990 году этот метод протеста был в диковинку, что вызвало определенный резонанс в обществе. В разгар «революции» на Майдане одновременно голодали 150 человек. По прошествии двух недель голодовки протестующие добились отставки главы правительства Украинской ССР Виталия Масола

Спонтанная независимость

Однако, несмотря на определенные успехи тогдашней оппозиции в политической борьбе, к лету 1991 года перспективы реальной и полной независимости Украины выглядели более чем призрачно. В марте в республике прошел референдум о сохранении страны в составе СССР на основе Декларации о независимости, за что проголосовали 80 процентов граждан. Казалось, что украинцы, несмотря на все усилия национальных сил, все же намерены остаться в Союзе. Но одним августовским утром на всех телеканалах включили трансляцию балета, а затем на экранах появились усталые и нервные лица членов ГКЧП…

Пока в Москве армия и народ решали судьбу страны, в Киеве была тишь да гладь. Председатель Верховной Рады Леонид Кравчук (до этого глава идеологического отдела ЦК украинской компартии) лишь призвал украинский народ не поддаваться на провокации и сосредоточиться на уборке урожая. Однако 21 августа ГКЧП ушел в прошлое, и через три дня парламент под руководством того же Кравчука провозглашает полную независимость Украины.

Новая-старая власть тут же принялась закреплять свои позиции. 30 августа по обвинению в поддержке государственного переворота была запрещена Компартия Украины. То, что в дни ГКЧП она вообще никак себя не проявляла, а 24 августа именно голоса коммунистов дали решающий перевес в пользу независимости, никого не смущало.

Чтобы окончательно утвердить и легитимизировать власть независимой Украины, 1 декабря 1991 года в стране провели референдум по вопросу независимости и одновременно выборы президента. Удивительно, но изрядно запугав избирателей угрозой коммунистического реванша, победу на выборах одержал Леонид Кравчук, который совсем недавно контролировал в парламенте правящую группу коммунистов сторонников сохранения СССР. Его основной оппонент, видный член «Руха» Вячеслав Чорновил набрал лишь 23 процента голосов.

Однако, несмотря на скромные результаты национальных сил, они не только не потеряли своего влияния в обществе, но и стали неотъемлемой частью новой украинской власти. Как двуликий Янус, новое руководство состояло одновременно из националистов и их противников — бывших коммунистов. Так называемые красные директора, представители партийной номенклатуры и руководители крупных промышленных предприятий имели опыт управления, однако не могли убедить в необходимости независимости граждан Украины, так как и сами в это не верили.

Другое дело — националисты. Они не обладали массовой поддержкой в обществе и имели весьма ограниченные финансовые ресурсы, поэтому без союза с «красными директорами» их политическое будущее представлялось сомнительным. А посему они взяли на себя обязанность идеологически окормлять украинцев и объяснять им необходимость независимости. Хитрых путей они не искали, понимая, что все новое — хорошо забытое старое. По причине глубокого проникновения русской культуры в украинское общество, идеологи-националисты, как много лет назад, принялись популяризировать украинскую независимость на историческом противостоянии и Украины, и России.

«Поезд дружбы»

Первым делом боевики УНА-УНСО занялись подавлением любых общественно-политических движений, связанных с Россией. В ноябре 1991 года они разгромили конгресс русского «Отечественного форума» в Киеве. Затем их внимание переключилось на традиционно прорусские регионы юга-востока. На деньги неназванных спонсоров руководители УНА-УНСО снарядили «поезд дружбы», в который загрузились около 700 боевиков. В Одессе они разогнали учредительное собрание движения по провозглашению Новороссийской республики. В Херсоне провели героический митинг под лозунгом «Киев против Москвы».

Только в Крыму возникли проблемы. Воинские части на полуострове после развала Союза сохранили верность России и отказались признавать украинскую власть. Крымчанам как-то не приглянулся лозунг УНА-УНСО: «Крым будет украинским или безлюдным». На стороне русских моряков были симпатии и поддержка местного населения, поэтому пассажиры «поезда дружбы», прибыв в Севастополь, ограничились кратким молебном и покинули полуостров.

Отряды УНА-УНСО успели повоевать в Приднестровье, Абхазии и Чечне. Везде, где был шанс поквитаться с «имперскими угнетателями». И пусть эти отряды были немногочисленны — медалью «Защитник Приднестровья», например, были награждены около 50 человек, сам факт участия украинцев в войнах с русскими и пророссийскими режимами создавал культ борьбы и готовил почву для будущего воспитания украинской нации.

Охранные отряды украинской демократии

УНА-УНСО далеко не единственная националистическая группировка, зародившаяся на заре украинской независимости. К годовщине создания Украинской повстанческой армии 13 октября 1991 года во Львове была создана Социал-националистическая партия Украины (СНПУ), которая в 2004 году была переименована в партию «Свобода». Она являлась конгломератом различных студенческих группировок, которых объединяло следование радикальным идеям ОУН.

Само название партии порождало очевидные ассоциации с немецкими национал-социалистами, но, дабы подчеркнуть неслучайность такого совпадения, лидеры СНПУ в качестве своей эмблемы выбрали вольфсангель, эмблему дивизии СС «Дас Райх». Украинские социал-националисты декларировали построение Великой Украины и считали себя «последней надеждой белой расы». Но сердца соотечественников им завоевать не удалось. На выборах в Львовский облсовет 1994 года они набрали 10 процентов голосов.

В 1993 году у партии появилось свое боевое крыло. Одетые во все черное «Национальные охранные отряды», очевидно, должны были вызывать аналогии с охранными отрядами Третьего рейха — СС. Они охраняли акции националистов, участвовали в стычках с полицией и коммунистами. Впоследствии отряды сменили название на более благозвучное — «Патриот Украины». Вождем-руководителем организации стал Андрей Парубий, комендант и руководитель самообороны Евромайдана, а ныне — спикер Верховной Рады.

Впрочем, смена названия не изменила сути группировки. В 1997 году несколько сотен патриотов Украины напали на акцию коммунистов и жестоко избили ее участников. Полиция сперва завела уголовные дела на радикалов, но «под давлением общественности» предпочла закрыть их. А еще через пару лет, в 1999 году, они провели во Львове факельное шествие в стилистике нацистской Германии. Облаченные в черное, с узнаваемыми символами на форме, патриоты Украины промаршировали с факелами по ночному городу.

Независимому государству — независимую церковь

На заре независимости Украина нуждалась не только в защитниках своей территории, но и в их духовном окормлении. Тогда и появилась независимая украинская церковь и начался раскол, из-за которого Московский патриархат сегодня вдрызг разругался с Константинопольским. Украинский раскол тесно связан с именем митрополита Филарета (в миру — Михаил Денисенко ). Он родился в бедной шахтерской семье в Донбассе, что, однако, не помешало ему в советские годы сделать блестящую карьеру в РПЦ

В 1990 году, когда умер патриарх РПЦ Пимен, врио главы Церкви стал Филарет. Он полагал, что его связей будет достаточно для победы на выборах нового патриарха. По этой причине он даже успел раскритиковать сторонников украинской автокефалии, которые активизировались на волне развала Союза. Однако члены Поместного собора выбрали главой РПЦ Алексия, а Филарет остался не у дел.

В качестве утешительного приза он возглавил Украинскую православную церковь, которой РПЦ предоставила самостоятельность в управлении. Однако этого Филарету было мало, и в 1991 году он поддержал лозунг первого украинского президента Леонида Кравчука: «В независимом государстве — независимую церковь». В ноябре 1991 года Собор УПЦ единогласно проголосовал за автокефалию.

Правда, на московском Соборе РПЦ в апреле 1992 года почти все украинские архиереи отозвали свои подписи. Они говорили о давлении, угрозах, шантаже и запугивании со стороны Филарета. Одновременно из регионов Украины приходили сообщения о захватах храмов, пытках и даже убийствах священников членами УНА-УНСО и других националистических группировок. Под давлением неопровержимых доказательств его причастности к раскольничеству и аморальному образу жизни Филарет поклялся на кресте и Евангелии, что подаст в отставку. Однако, только вернувшись в Киев, он тут же забыл о своих обещаниях.

В результате церковной борьбы в 1992 году на Украине оформились две церкви. Первая — каноничная Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), самоуправляемая в структуре РПЦ. Вторая — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). Ее первым патриархом стал Мстислав (Скрипник). Он был близок к ОУН, всю вторую половину ХХ века провел в США. В 1992 году его избрали главой непризнанной УПЦ КП, однако он вскоре умер. После него в 1993 году патриархом стал Владимир (Романюк). Он был осужден за участие в ОУН. У Владимира возник конфликт с Филаретом, которого он обвинил в присвоении церковных средств и связях с мафией. Впрочем, в 1995 году Владимир внезапно скончался от инфаркта, после чего патриархом УПЦ КП наконец стал Филарет.

***

Получив независимость в 1991 году, украинцы с энтузиазмом приступили к строительству национального государства. Такие символы размежевания с бывшей империей, как своя церковь и национальные отряды самообороны, стали для многих залогом сохранения украинской государственности в первые, самые сложные годы его становления. Впереди был долгий путь украинизации общества и отдаления от России. С тех пор прошло уже четверть века, но, как и много лет назад, на Майдане не довольны Верховной Радой и вмешательством Москвы в дела Украины.