Ещё
СБУ объявит о разоблачении «агента российских спецслужб»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия приставила нож к горлу НАТО
Россия приставила нож к горлу НАТО

СБУ объявит о разоблачении «агента российских спецслужб» 

RT на русском + ещё 1 46 минут назад
Фото: © Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины организует в понедельник, 22 октября, брифинг во вопросу «разоблачения агента российских спецслужб». Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«В понедельник, 22 октября, в 11:30 в пресс-центре СБУ состоится брифинг руководства СБ Украины относительно разоблачения агента российских спецслужб», — говорится в сообщении.
При этом никаких других подробностей не приводится.
В конце 2017 года в СБУ заявили о задержании чиновника секретариата правительства по подозрению в сотрудничестве с «российскими спецслужбами».
Позднее стало известно, что задержанным является помощник премьер-министра страны Станислав Ежов.
RT на русском: последние новости
В ЛНР заявили о переброске ВСУ бронетехники и военных к линии соприкосновения Рада отклонила проект об отмене введения санкций против двух украинских телеканалов Поклонская назвала взрыв в колледже в Керчи большой трагедией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские раскольники сделали неожиданное заявление146
У Рыбина и Сенчуковой нашли тяжелое заболевание50
В Москве резко ответили Киеву на изъятие судна486
Россия приставила нож к горлу НАТО
Луганск пригрозил Киеву82
Видео
04:56
Найдено место тренировок керченского стрелка
Криминал Происшествия
01:40
Россия приставила нож к горлу НАТО
В мире Армия
01:01
США решили запугать весь мир ядерной войной
В мире Конфликты
02:54
Фестиваль шоколада проходит в Москве
Новости Москвы
00:36
Полет для залета: куда приходят, чтобы забеременеть
Общество Статьи
04:30
Украинские раскольники сделали неожиданное заявление
Украина В мире
00:51
Откровенно: голые фото Алеси Кафельниковой
Шоу-бизнес
01:24
В США пройдёт обряд наведения порчи на верховного судью
В мире США
00:22
У Рыбина и Сенчуковой нашли тяжелое заболевание
Шоу-бизнес Общество
00:35
Среди украинских пилотов наметилась опасная тенденция
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение