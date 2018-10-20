Три орла для Порошенко

15 октября в Киеве у стен Софийского собора прошло мероприятие, названное «Молебен за Украину». Окружающая обстановка немедленно превращала происходящее в фарс. Политический характер действа подчеркивало выступление президента Петра Порошенко . Сцена, на которой он выступал, находилась прямо под колокольней собора, украшенной двуглавыми орлами.

На этот казус немедленно обратили внимание, ведь получился изрядный конфуз: об автокефалии Украинской православной церкви было заявлено буквально под сенью двуглавого орла.

И это не случайно, Киев переполнен символами единства русского государства. Чуть меньше, но тоже немало в нем советской символики. А вот найти значимое архитектурное сооружение, украшенное самостийным тризубом, — задача не из простых. История Киева, написанная в камне, говорит наблюдателю только два слова: это Русь.

Иные защитники недавно обретенной свободы попытались убедить зрителей, что на самом деле орлы на древних стенах не имеют никакого отношения к России. Мол, это старинные византийские орлы, так что их появление в кадре в ходе молебна об автокефалии не просто оправданно, но и символично.

Однако орлы оказались совсем не византийскими, а самыми что ни есть русскими. Да и колокольня была построена в начале XVIII века, когда Киев уже давно входил в состав русского государства. А барочный декор с двуглавыми орлами появился на здании в конце 1740-х годов.

Но что же такое двуглавый орел? Откуда он появился в Константинополе, в средневековой Священной Римской империи, в Российском государстве и почему стал одним из излюбленных украшений церквей от Балкан до Сибири?

История этого знака восходит к самому отдаленному прошлому. Первое изображение двуглавого орла относится к XIII веку до н.э. Тогда орел с двумя головами считался эмблемой хеттских царей.

Здесь стоит вспомнить об одном интереснейшем факте. Противники двуглавого орла очень любят говорить о его азиатском происхождении. Да это правда, хетты жили в Малой Азии, и благодаря их великой державе, соперничавшей с империей Древнего Египта двуглавый орел стал очень популярен на Востоке. Но хетты были индоевропейским народом, то есть двуглавый орел — один из древнейших символов европейской цивилизации.

Орел с помощью хеттов превратился в символ великой державы и именно в таком качестве был принял римлянами как эмблема их государства. Ведь римляне по собственному преданию происходили как раз из Малой Азии. Они считали себя потомками троянцев, бежавших от греков, после падения их родного города. Поэтому, если согласиться с римскими легендами, появление орла в их символике становится понятным. Но совершив путешествие на Запад, орел стал одноглавым. На Востоке же хранили память о прежнем символе индоевропейцев.

Поэтому двуглавый орел возвращается в эпоху поздней Римской империи, когда император Константин в 326 году выбирает его своей эмблемой. После того как в 330 году столица Римской империи оказалась перенесена в Новый Рим, город Константина — Константинополь, двуглавый орел стал знаком всей империи. С этого времени он появляется в церковной символике. А когда Константин издал Миланский эдикт, разрешающий христианство на землях Рима, началось массовое строительство церквей, которые, разумеется, украшали знаками Римской империи. Император Феодосий Великий установил христианство как государственную религию, и изображение имперского орла стало знаком благодарности христиан за поддержку их веры.

Римская империя и ее наследница Византия настолько повлияли на все земли, входившие в их границы, что этот герб превратился в один из самых распространенных государственных символов Европы.

Более того, в двуглавом орле увидели аллегорию высшей имперской власти. Поэтому очень многие государства, претендовавшие на статус великой державы, принимали двуглавого орла в качестве своего символа.

Этим объясняется появление двуглавых орлов у сербов, в XIV веке создавших огромное славянское государство, охватывающее большую часть Балкан. Орел осенял попытки болгар создать свое великое царство. Даже маленький народ албанцы позаимствовали византийского орла как символ борьбы за независимость против турецких завоевателей.

Как символ великодержавности двуглавый орел оказался в Священной Римской империи, которая видела себя непосредственным продолжением римского государства. Владения Габсбургов считались наследием империи Карла Великого , который получил титул императора из рук папы и полагал себя реставратором Римской империи.

Однако претензии Священной Римской империи на преемственность к Риму очень шатки. Ведь в момент провозглашения Карла Великого императором, на Востоке все еще существовала Великая Византия, Новый Рим, чья связь со старым Римом не вызывает никаких сомнений. Фактически этим актом папство утвердило политической раскол христианской цивилизации, который спустя полтораста лет привел к расколу церковному.

Даже мусульмане, долгое время враждовавшие с Византией, хотели сравнивать себя с последними римлянами и потому очень быстро позаимствовали византийского орла. Благодаря исламу эти птицы долетели аж до Испании, где известны в декоративном искусстве мавританского стиля. Высокая византийская культура буквально подмяла под себя окружающий мусульманский мир. И вот двуглавый орел из Константинополя стал использоваться турками-сельджуками и ханами Золотой орды.

Везде он означал одно и то же: претензию на статус империи, идею власти над Востоком и Западом.

Когда турки-османы завоевали Византию, вчерашние кочевники оказались настолько очарованы ее цивилизацией, что турецкий султан принял титул императора Константинополя, провозгласив себя наследником Рима.

Но на землях Османской империи жили православные христиане. Организация их жизни была поручена Константинопольскому патриарху, который волей турецких султанов стал главой православной общины Турции. Как знак этой власти церкви было даровано право использовать двуглавого орла — эмблему византийских императоров. В результате двуглавый орел византийского образца после падения империи продолжал применяться в символике православных церквей Востока.

А в XV веке, после брака государя всея Руси Ивана III с принцессой Софьей Палеолог из династии последних правителей Византии, двуглавый орел появляется на Руси, где быстро становится не просто государственным гербом, но и одним из самых популярных символов России.

Появление двуглавого орла в России связано не только с родственными связями. В это время русское государство выходит на международный уровень и заявляет о себе как о прямом наследнике Древней Руси, управляемой той же династией и имеющей все права на все земли старой державы Рюриковичей.

Такая политическая декларация сопровождалась принятием нового герба, по своему значению равного гербу Священной Римской империи. А заодно русские монархи начали претендовать на титул царя, то есть «цезаря» — императора, считая себя равными Габсбургам.

Но если Габсбурги полагали свое государство преемником Западной Римской империи, то Московская Русь заявила, что наследует Восточную Римскую империю. Эту идею поддерживает «Сказание о князьях Владимирских», которое возводит происхождение дома Рюрика непосредственно к семье римского императора Августа.

Но как же разобраться, какой орел византийский, церковный, символ Константинопольского патриархата, а какой русский, герб нашего государств?

Все очень просто. Русский орел легко опознать по трем коронам, малым над каждой из голов орла и большой, расположенной сверху. Орел же, используемый в церковной символике, может порой иметь в лапах скипетр и державу, но не имеет корон, потому что патриарх, в отличие от Папы Римского, лишен мирской власти.

Так что, взглянув на орлов, изображенных на стенах колокольни Святой Софии, мы легко можем убедиться, что это именно русские государственные орлы.

Их появление в таком месте не случайно. XVIII столетие стало временем быстрой интеграции недавней окраины польского государства — Малороссии — в Российскую империю. Знаком вечной принадлежности земель Малой Руси, древних владений Рюриковичей, к русскому государству и стали двуглавые орлы, вот уже почти три столетия, парящие над Киевом.