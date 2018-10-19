В Херсоне русский язык лишили статуса регионального

Депутаты Херсонского городского совета приняли решение о лишении русского языка статуса регионального.

Вопрос о реализации положений закона Украины «Об основах государственной языковой политики» был рассмотрен на сессии горсовета в пятницу. «За» лишение русского языка статуса регионального проголосовали 33 депутата из 38. Пять человек не голосовали, сообщает UNN.

В сентябре Львовский облсовет принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему не стоит удивляться этому решению.

Статуса регионального русский язык утрачивает и в других регионах, в том числе в подконтрольной Киеву части Донецкой области, в связи с тем, что в конце февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону страны норму, которая позволяет наделять русский язык статусом регионального.