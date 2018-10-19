Ещё
В Херсоне русский язык лишили статуса регионального
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Херсоне русский язык лишили статуса регионального 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Депутаты Херсонского городского совета приняли решение о лишении русского языка статуса регионального.
Вопрос о реализации положений закона Украины «Об основах государственной языковой политики» был рассмотрен на сессии горсовета в пятницу. «За» лишение русского языка статуса регионального проголосовали 33 депутата из 38. Пять человек не голосовали, сообщает UNN.
В сентябре Львовский облсовет принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему не стоит удивляться этому решению.
Статуса регионального русский язык утрачивает и в других регионах, в том числе в подконтрольной Киеву части Донецкой области, в связи с тем, что в конце февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал несоответствующей основному закону страны норму, которая позволяет наделять русский язык статусом регионального.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
За проведенный в Крыму отпуск Киев решил сажать россиян на 3 года В Сети возмутились заявлением Бабченко по стрельбе в Керчи Киев готовится уничтожить одно из важнейших бытовых достижений СССР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Показана шокирующая начинка бомб керченского стрелка288
Парень погибшей в Керчи студентки выпал из окна306
Появились данные о погибших при взрыве под Петербургом222
Угроза новых санкций и другие события дня13
Российское судно перешло Украине175
Видео
01:00
Названа роль Крымского моста в керченской трагедии
Общество
00:48
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
Общество
08:33
Путин назвал причину трагедии в Керчи
Политика
00:35
Решена судьба Давидыча
Происшествия
02:21
Умер актер Дмитрий Солодовник
Общество
01:00
На Украине объявили траур из-за ЧП в Керчи
В мире Украина
00:46
Китаянка упала в бассейн с голодными акулами
Происшествия
05:22
Выдавший Рослякову справку об оружии врач заговорил
Происшествия
04:30
РПЦЗ последовала за РПЦ
Общество В мире
01:40
Следователи работают на месте трагедии в Керчи
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение