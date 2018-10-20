Украинизация Херсона: русский язык остался без статуса

В Херсонской области депутаты отменили статус русского языка как регионального. Месяц назад Львовский областной совет принял решение ввести мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». В Москве заявили, что украинские власти пошли на такой шаг «в очередном приступе антироссийского угара».

Херсонский городской совет отменил решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального. За инициативу проголосовали 33 депутата горсовета из 38.

Закон об особом статусе русского языка был принят ее в 2012 году, когда должность президент Украины занимал Виктор Янукович . Закон предусматривал возможность использования русского языка в официальном документообороте в районах, где численность русскоязычного населения превышает 10%. Закон позволял официально использовать русский язык в качестве регионального в 13 из 27 областей Украины, передает ФАН.

Месяц назад Львовский областной совет принял решение ввести мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Данное решение было принято с целью «избежать эскалации напряженности в обществе и не допустить разжигания межнациональной розни», а также «преодолеть последствия длительной языковой русификации».

В заявлении областного совета отмечалось, что мораторий устанавливается «до момента прекращения оккупации территории Украины».

В этой связи член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков напомнил, что на всем протяжении существования независимой Украины она делилась на две части, одна из которых была русскокультурной, а другая вела борьбу с первой. Большую активность в борьбе с русской культурой проявлял Львовский областной совет.

«Они считают, что все проблемы Украины связаны с Россией и всем русским, что есть в их стране. Они уверены, совершенно ошибочно, что если вытеснить все русское, все сразу станет хорошо и жизнь в стране наладится, хотя жизненный опыт и говорит об обратном», — заявил сенатор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также раскритиковала публичный запрет на использование русского языка во Львовской области Украины. По словам спикера, украинские власти пошли на такой шаг «в очередном приступе антироссийского угара».

«Как же их политики-то будут общаться? Они же украинского не знают, они вообще никакого не знают, всю жизнь на русском говорили и думали. Как им теперь во Львов-то ездить?» — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что подобное решение, скорее всего, было приурочено к поездке во Львов президента Украины Петра Порошенко , передает НСН.

Чуть ранее похожую инициативу обсуждал городской совет Днепра (бывший Днепропетровск). Депутаты города предложили запретить песни, которые исполняют российские певцы.

«Запретить в общественном транспорте, учреждениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса и в других общественных местах на территории города Днепра воспроизведение песен российских исполнителей», — говорилось в проектном документе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно тексту инициативы, планируется прекратить воспроизведение песен украинских певцов, которые поддержали «российскую агрессию против Украины». Контролировать соблюдение этого решения должны будут сотрудники местной инспекции по благоустройству.

Вскоре украинская прокуратура Донецкой области подала в Донецкий окружной административный суд иск с требованием отменить статус русского языка как регионального.

В сообщении ведомства указывалось, что жалоба подана «в интересах государства» о признании противоправным и недействительным решения Донецкого областного совета о признании русского языка государственным, наряду с украинским, на территории Донецкой области.

При этом посол Канады на Украине Роман Ващук подверг критике ущемления русского языка во Львове.

«Сформулированный запрет администрации Львовской области является узколобым, дискриминационным и просто тупым.

И я говорю это как носитель украинского языка и последовательный сторонник создания любых культурных продуктов на этом языке — но также и сторонник [языкового] разнообразия», — написал дипломат в твиттере.

Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф также крайне негативно оценила языковую политику львовских властей.

«Я более не могу с этим согласиться. Да ладно тебе, Львовская область, ты лучше всего этого. И я говорю этого как фанат русского и украинского языков», — заявила сотрудник диппредставительства.