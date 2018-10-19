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Российское судно перешло Украине
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Украине перешло российское судно «Норд» 

Рамблер + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина изъяла российское рыболовецкое судно «Норд», задержанное в Азовском море.
Судно передано Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает RT cо ссылкой на пресс-службу «прокуратуры Автономной республики Крым».
В сообщении говорится, что изъятие судна — необходимый шаг для компенсации расходов по его содержанию в порту Бердянска.
Членам экипажа судна «Норд» разрешили покинуть Украину
8 октября «прокуратура Автономной республики Крым» направила в Киевский апелляционный суд обвинительный акт против капитана судна «Норд» Владимира Горбенко. Он обвиняется в умышленном нарушении порядка въезда на территорию «временно оккупированного Крыма» и выезда с нее с целью незаконного рыбного промысла.
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