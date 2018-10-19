Российское судно перешло Украине

Украине перешло российское судно «Норд»

Украина изъяла российское рыболовецкое судно «Норд», задержанное в Азовском море.

Судно передано Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает RT cо ссылкой на пресс-службу «прокуратуры Автономной республики Крым».

В сообщении говорится, что изъятие судна — необходимый шаг для компенсации расходов по его содержанию в порту Бердянска.

8 октября «прокуратура Автономной республики Крым» направила в Киевский апелляционный суд обвинительный акт против капитана судна «Норд» Владимира Горбенко. Он обвиняется в умышленном нарушении порядка въезда на территорию «временно оккупированного Крыма» и выезда с нее с целью незаконного рыбного промысла.