Украинцам надоела мова

Интенсивная политика украинизации, усилившаяся после прихода новой власти в Киеве в 2014 году, пока не приносит ощутимых результатов. По данным социологических и других опросов, большинство жителей Украины используют в быту русский язык и хотят, чтобы он был языком общения в стране.

Бесконечная украинизация

Телеканал NewsOne спросил у своих зрителей, на каком языке они хотели бы смотреть передачи и фильмы. В студию позвонили свыше 30 тысяч человек, 60% из них высказались в пользу русского языка. Учитывая то обстоятельство, что просмотр ТВ в большей степени можно считать способом проведения досуга, когда люди желают просто расслабиться и не вникать в тонкости произносимого, можно сделать простой вывод о том, что русский язык жители Украины понимают лучше. Проще говоря, к «мове» гражданам приходится прислушиваться и стараться вникнуть в смысл сказанного, тогда как русская речь воспринимается легко и без лишних усилий. Это несмотря на то, что процесс внедрения украинского языка в повседневный обиход идёт уже целое столетие, за которое сменилось, по крайней мере, четыре поколения. Во многом это связано с тем, что русский язык в силу особенностей развития оказался богаче и удобнее для выражения мыслей.

Лингвисты до сих пор спорят, когда произошло разделение на русский и украинский языки. Есть мнение, что процесс начался в IX веке, то есть ещё до момента Крещения Руси. Зато достоверно можно сказать, когда появились литературные языки с чёткими правилами и канонами произношения. Обычно в основу литературного языка ложатся произведения великих писателей. С этой точки зрения, русский и украинский языки почти ровесники. Отцом русского классического языка считается Александр Пушкин, основателем украинского литературного — Тарас Шевченко , родившийся позже Пушкина на 15 лет и умерший позже на 24 года. Из почти общего для России и Украины суржика Пушкин выделил словоформы, которые были приняты среди дворянства Санкт-Петербурга Москвы , а Шевченко сделал упор на популяризации говора крестьян малороссийских сёл. Кстати, сам Тарас Шевченко никогда не употреблял выражения «украинский язык».

Активная украинизация началась в 1920-е годы после установления советской власти. В образовательных и госучреждениях стали всё чаще использовать украинский язык, на нём стали издаваться многочисленные журналы и газеты. После развала СССР оказавшаяся независимой Украина пыталась быстро сформулировать идеологию национальной идентичности, и с каждым годом государство принуждало всё больше использовать украинский язык. К моменту свержения Виктора Януковича практически все государственные органы власти в стране вели делопроизводство исключительно на украинском языке, на нём преподавали в школах, на украинский дублировали все фильмы, предназначенные для показа в кинотеатрах, в том числе произведённые в России.

Современное состояние

Во время всеукраинской переписи 2001 года 30% населения заявили, что считаю русский своим родным языком, причём этническими русскими из них назвали себя только 56%. С другой стороны, проведённый учёт народонаселения предсказуемо выявил серьёзную дифференциацию между регионами. В юго-восточных областях русский язык преобладал. Его назвали родным 93% жителей Донецкой области, 89% Луганской, 85% Одесской, 81% Запорожской области. В Крыму русский был родным для 97% населения, и если в других регионах на украинском языке не говорили, но хорошо его понимали, то на полуострове его не просто не использовали, но и разбирали с трудом.

По данным соцопроса, проведённого в 2002 году, в повседневной жизни русский язык использовали 75% граждан Украины. То есть даже те, кто не считал его родным, предпочитали общаться на русском. Одновременно исследование показало, что украинский используется преимущественно в сёлах, тогда как в крупных городах предпочитают говорить на русском.

События, произошедшие после 2014 года, настроили многих украинцев против России. Однако в последнее время ситуация начала резко меняться. News.ru писал, что в последний год количество тех, кто положительно относится к России и россиянам начало неуклонно расти. Меняется и отношение к русскому языку. Согласно данным опросов Киевского международного института социологии, в феврале этого года 44% украинцев считали, что запрет в стране русских телеканалов стал ошибкой и приводит только к ограничению прав граждан, в сентябре таких насчитали уже 50%. При этом 57% выступили против запрета отдельных российских фильмов и выступления в стране некоторых российских артистов.

В вопросе использования русского языка на Украине есть ещё один интересный аспект. Согласно переписи, в государстве проживают представители 133-х национальностей. Большинство представителей нацменьшинств используют русский как язык межнационального общения. Если русским людям не так сложно выучить украинский из-за схожести с русским, то изучение «мовы» для венгров, поляков, молдаван часто становится настоящим мучением. Тем более если большинство страны говорит на русском, то необходимость смотреть телепередачи на украинском, также как и учиться в школах и сдавать экзамены в вузы, воспринимается как издевательство. Гражданам, далёким от идеалов украинского национализма, не объяснишь, почему не надо общаться на русском, который знают многие в мире, а необходимо учить украинский, который ограничен как по ареалу распространения, так и по своим выразительным возможностям. Язык — это живой организм, который развивается. Но развиваться полноценно он может только в университетах и академических кругах, именно там формулируются единые языковые нормы. Украинский язык до сих пор остаётся во многом языком села, причём в каждой деревне действуют свои нормы. Проще говоря, единого и канонического украинского языка до сих пор не существует, что сильно затрудняет возможность его использования для юриспруденции и науки.

О том, какой язык действительно используют на Украине, говорит интересный эксперимент, проведённый киевскими гражданскими активистами. Они обошли старые и новые кладбища украинской столицы и подсчитали, что более 95% всех надгробий, в том числе и сделанных недавно, содержат надписи исключительно на русском языке. Когда человек умирает, то родственники забывают про политику и пишут имя почившего на том языке, на котором он говорил при жизни.