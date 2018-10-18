Стыдно, но сытно: как Украина торгует с Крымом

Стыдно, но сытно: Украина — крупнейший торговый партнер Крыма

В обход санкций, всеми правдами, а особенно неправдами Украина поддерживает с российским полуостровом тесные бизнес-отношения. Потому что это выгодно

21 марта 2018 года Киев разорвал все экономические связи с Россией , прекратив программу экономического сотрудничества, рассчитанной до 2020 года. Правительство Гройсмана проголосовало за такое решение единогласно. А сам премьер подчеркнул, что теперь экономика Украины будет ориентироваться на Евросоюз , в наказание за Крым . А осенью Порошенко разорвал Большой договор о стратегическом партнерстве.

На принятие этих решений Киев решился поздновато. Крым вернулся в состав России четыре года назад. Также за годы «евроинтеграции» товарный экспорт Украины обвалился с 63,3 млрд долларов в 2013 году до 43,3 млрд в 2017. Поставки же из Украины в ЕС за этот период увеличились лишь на 4,8%. Невменяемое решение Порошенко-Гройсмана на самом деле лишь камуфляж. Россия — крупнейший экономический партнер Украины, а Украина — крупнейший торговый партнер Крыма.

Плоды и потроха «евроинтеграции»

Все то, что сегодня киевский режим приписывает себе в отношении сотрудничестве с ЕС, на самом деле заслуга правительства Николая Азарова . И «безвиз», и реверсные поставки газа через Словакию , и «ассоциация». Правда Янукович и Азаров собирались идти на подобные соглашения только при условии сохранения «статус-кво». Если партнерство, то на равных. Если евроинтеграция, то только при условии сохранения стратегического партнерства с Россией.

Но захватив власть после государственного переворота, вожди евромайдана поспешили открыть ворота Украины и сдать ее с потрохами. Поэтому «безвиз» получился липовый, с большим количеством ограничений. «Словацкий реверс» привел к тому, что в Киеве горячей воды нет с апреля и до сего дня. А в области торговли выяснилось, что ЕС готов покупать лишь дешевое украинское сырье и агропродукцию, причем, совсем мало. В то время как высокотехнологичная продукция машиностроения, приборостроения, ракетостроения, авиапрома и судостроения, ранее востребованная в России, Брюсселю не нужна.

Сожительство после развода

Программу экономического сотрудничества Россия и Украина заключили в июне 2011 года. Документ был подписан главами правительств двух стран — Владимиром Путиным и Николаем Азаровым. Предполагалось расширение режима свободной торговли, взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран. Москва предоставила Киеву громадный кредит в 15 млрд долларов.

Новый хозяин президентского кабинета на улице Банковой решил, что все это не нужно, не выгодно, а долги отдают только трусы. Обсуждать справедливость этого предположения стоит только оперируя фактами. А факты говорят о том, что все декларации о «разводе» с Россией — наглая ложь.

Несмотря на то, что двусторонние отношения были де-юре и де-факто разорваны под громкие декларации на высшем уровне, Россия остается ключевым рынком сбыта для украинских производителей, а катастрофа украинских предприятий, блокада ДНР и ЛНР, позволяют российским компаниям поставлять на Украину продукции на миллиарды долларов. Потому что предложение родило спрос. И первична в этой рыночной конъюнктуре — Украина.

Языком сухих цифр

По итогам 2017 года Украина — крупнейший торговый партнер России. Товарооборот в 2017 году увеличился на 25,6% по сравнению с 2016 годом и составил 12,8 млрд долларов. Россия поставила на Украину товаров на четверть больше, чем в 2016 году, — почти на 8 млрд долларов. Украина же продала России продукции на 5 миллиардов. На Россию пришлось 12% внешнеторгового оборота Киева. По данным Государственной службы статистики Украины, импорт из России вырос на 40%, до 7,2 млрд долларов. Но как? Очень просто: эти торговые связи идут вне межправительственных соглашений, и заблокировать их можно только полностью перекрыв границу.

Чей Крым?

Киев в очередной раз заявляет, что закрывает офис в СНГ. И подписью Порошенко выходит из Большого договора о стратегическом партнерстве. А что на деле? Об этом можно написать очень много. Если перечислить предприятия с солидной долей российского капитала, то мы увидим, что начиная с мобильной связи и заканчивая черной металлургией — все это двигают «небратья» нынешнего киевского режима. Но самым ярким примером государственной лжи и русофобии теперешней Украины является то, что она является ключевым и крупнейшим экономическим партнером Крыма. Из-за которого, собственно разгорелся сыр-бор.

Торговля Киева с Крымом воочию

Треть производимой в Крыму продукции экспортируется на Украину. Об этом, как уже писал сайт Украина.ру, в марте сего года сообщила руководитель регионального управления службы Госстата Крыма Ольга Балдина

Треть — это 30%. На экспорт идет в первую очередь продукция химпрома, пишепрома и машиностроения. Вот простой пример. «Укрзализныця» закупает запчасти у Керченского завода. В 2015 году, сразу после окончания горячей фазы гражданской войны, этой продукции было закуплено на сумму почти 12 млн гривен. «Крымский содовый завод» поставляет на материк соды на 200 млн гривен лишь за одно полугодие.

Кроме того, из Крыма на Украину идут пиво и безалкогольные напитки, негазированная и газированная вода, биодобавки, лекарственные препараты, изделия из пластмассы и резины, продукция химической промышленности, нефть и нефтепродукты и так далее.

Крымский титан

Важнейшим и стратегическим импортным наименованием для Украины является продукция завода «Крымский титан» . Он перерегистрирован по российскому законодательству и работает в российском правовом поле. Но работает только благодаря поставкам ильменитовой руды с территории Украины.

Эти поставки никогда не прекращались. Как не останавливалась отгрузка продукции на Украину. И Порошенко, и Гройсман прекрасно осведомлены о поставках ильменита с месторождений в Житомирской области. Как знают и имя владельца полного цикла титанового производства: Дмитрий Фирташ . Создание свободной экономической зоны «Крым» позволило ему сохранить цепочку.

Даже после того, как ЕС ввел секторальные санкции против Крыма, закрыв для судоходства порты, бизнеса Фирташа это не коснулось именно благодаря тому, что его поддерживает лобби в правительстве Гройсмана и администрации Порошенко.

Схемы

Большинство поставок товаров из Крыма на Украину идут не напрямую. Схема обхода всех мыслимых санкций до гениального проста. Крымские товары идут с сертификатом происхождения, где в качестве производителя указана Российская Федерация, а Крым не указывается вовсе. Украинскому руководству, которое каждый день говорит Москве «окончательное прощай», совсем не стыдно. Потому что законом о свободной экономической зоне «Крым» депутаты узаконили украинский бизнес на полуострове. Поток товаров в фурах через Перекоп надоело блокировать даже наемникам, «активистам». А перекрыть товаропоток через нейтральные воды — руки коротки. Формально торговля, де-факто ничего не нарушает. Товары перегружают в нейтральных водах, и никаких возможностей уличить кого-либо в нарушении санкций нет.

Сладкая конфета для Порошенко

Эта история немыслима без вишенки на тортике. И совсем напрасна отсылка к кондитерской продукции. Ибо сладкие товары на полуострове продает не кто иной, как президент Украины. Кондитерская продукция Roshen свободно продается в Крыму. Когда эту информацию опубликовали журналисты, подчиненные Порошенко попытались по примеру своего хозяина сыграть в переводного дурака. Заявив, что ничего в России не производят, так как липецкая фабрика полностью остановилась с 1 апреля 2017 года. И если президентский шоколад в «оккупированном» Крыму и продается, то несомненно просроченный.