Украинцы вступились за русский язык

Голос (Украина): Большинство украинцев считают ошибкой запрет фильм на русском языке

Жители Украины в ходе различных опросов поддержали вещание телеканалов на русском языке, а также заявили, что запрет отдельных артистов и российских фильмов на Украине является ошибкой и ограничивает права граждан. И это при том, что в стране развернута массированная русофобская кампания и принят закон, согласно которому доля программ на ТВ на украинском языке должна составлять не менее 55 процентов.

57% украинцев считают, что запрет отдельных артистов и российских фильмов в Украине является ошибкой и ограничивает права граждан, только 27% убеждены, что это является необходимым шагом для защиты государства. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Киевского международного института социологии.

Еще около 17% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

В феврале 2018 года людей, которые считали запрет отдельных артистов и российских фильмов ошибкой, было 53%, тех, которые отмечали, что это необходимо для защиты государства, — 29,2%.

Около половины опрошенных считают, что запрет российских телеканалов в Украине является ошибкой и приводит только к ограничению прав граждан (в феврале таких было 44%), тогда как примерно каждый третий (33%) придерживается противоположного мнения и считает, что запрет российских телеканалов в Украине является необходимым для защиты государства.

Около 18% респондентов затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Также в настоящее время около 46% граждан считают ошибкой и ограничением прав граждан запрет российских соцсетей. В то же время примерно 28% украинцев сходятся во мнении, что запрет российских соцсетей необходим для защиты государства.

Примерно 26% затруднились с ответом или отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос проводился с 8 по 23 сентября. Методом личного интервью было опрошено 2026 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по четырехступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Между тем, украинский телеканал «НьюсУан» провел опрос в прямом эфире на тему: на каком языке граждане страны предпочитают смотреть телевидение. В опросе приняли участие более 30 тысяч человек. 60 процентов респондентов высказались за вещание на «русском или других языках». Лишь 40 процентов поддержали украинский язык.

Голос, Украина