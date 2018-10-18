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В Раде нашли место для Вселенского патриарха
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В Раде предложили передать Вселенскому патриархату здание администрации президента 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Депутаты Верховной рады (ВР) Михаил Добкин, Нестор Шуфрич и Александр Вилкул подготовили проект постановления о передаче Константинопольскому патриархату здания администрации президента Украины.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост, опубликованный на странице Добкина в Facebook.
«С коллегами… подготовили и подали проект Постановления ВР об отмене передачи Андреевского Храма Вселенскому Патриарху. Параллельно подготовили проект Постановления ВР о передаче во временное пользование Константинопольского Патриарха здания администрации президента Украины на улице Банковой, сроком до 31 марта 2019 года», — отметил парламентарий.
Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады поддержали законопроект о передаче в юрисдикцию вселенского патриарха Андреевской церкви в Киеве. Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил Раду за поддержку его инициативы.
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