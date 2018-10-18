В Раде нашли место для Вселенского патриарха

В Раде предложили передать Вселенскому патриархату здание администрации президента

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост, опубликованный на странице Добкина в Facebook.

«С коллегами… подготовили и подали проект Постановления ВР об отмене передачи Андреевского Храма Вселенскому Патриарху. Параллельно подготовили проект Постановления ВР о передаче во временное пользование Константинопольского Патриарха здания администрации президента Украины на улице Банковой, сроком до 31 марта 2019 года», — отметил парламентарий.