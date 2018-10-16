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Турчинов пожаловался НАТО на Россию
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Александр Турчинов пожаловался НАТО на Россию 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Секретарь СНБО 15 октября провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене, во время которой Александр Турчинов рассказал об агрессии России в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Александр Турчинов заявил, что Россия использует Украину как испытательный полигон своего оружия. Он считает, что впоследствии Москва выступит с агрессией против стран ЕС и Вашингтона. Секретарь СНБО также добавил, что реализация проекта «Северный поток-2» представляет угрозу для европейского энергетического комплекса.
Экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене не предложила ничего конкретного и заявила, что эти вопросы решаются на более высоком уровне.
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