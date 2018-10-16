Александр Турчинов пожаловался НАТО на Россию

Секретарь СНБО 15 октября провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене, во время которой Александр Турчинов рассказал об агрессии России в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Александр Турчинов заявил, что Россия использует Украину как испытательный полигон своего оружия. Он считает, что впоследствии Москва выступит с агрессией против стран ЕС и Вашингтона. Секретарь СНБО также добавил, что реализация проекта «Северный поток-2» представляет угрозу для европейского энергетического комплекса.

Экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене не предложила ничего конкретного и заявила, что эти вопросы решаются на более высоком уровне.