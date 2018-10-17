Тысячи человек собрались в Киеве на митинг

Тысячи человек собрались в Киеве на митинге профсоюзов

Многотысячный митинг федерации профсоюзов Украины проходит в правительственном квартале Киева, собравшиеся требуют повышения уровня жизни, ситуация спокойная, передает корреспондент РИА Новости

Федерация профсоюзов Украины от имени пяти миллионов ее членов требует у Кабинета министров и Верховной рады обеспечить надлежащее развитие украинского производства для создания рабочих мест. Кроме того, они требуют установить с первого января 2019 года, согласно нормам украинского законодательства и международным обязательствам Киева, прожиточный минимум для работоспособных лиц на уровне 5,1 тысячи гривен (184 доллара), минимальную зарплату не менее 7,7 тысячи гривен (274,2 доллара), минимальную пенсию не ниже 2,8 тысячи гривен (101,1 доллара).

Митингующие требуют от правительства не повышать цены на природный газ, тарифы на коммунальные услуги, транспортные услуги. Федерация профсоюзов также считает необходимым обеспечение защиты населения через механизм субсидий. Они также требуют предусмотреть в бюджете на следующий год расходы на образование (7% от ВВП), здравоохранение (5% от ВВП), социальную защиту, стипендии для молодежи, развитие отраслей экономики. Кроме того, власть, по их мнению, должна безотлагательно выплатить долги по заработной плате более, чем 100 тысячам работников.

Присутствующие на акции протеста шахтеры стучат касками, остальные собравшиеся держат в руках флаги профсоюзов и плакаты. Митинг проходит спокойно, у правительственных зданий дежурят правоохранители. В данный момент улица Грушевского и прилегающие к ней перекрыты, поскольку на проезжей части находятся участники акции протеста.

Участники акции протеста профсоюзов в Киеве с требованием повышения минимального размера оплаты труда. 17 октября 2018