Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем

Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
«Такая реакция духовной и светской власти России на стремление украинцев и решение Вселенского Патриархата означает, что мы на правильном пути», — написал он в Twitter.
Он отметила, что РПЦ становится «на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием».
15 октября в РПЦ объявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем в связи с решениями, принятыми в отношении церкви на Украине.
Позднее министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя данные сообщения, назвал РПЦ «раскольником».