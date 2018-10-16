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Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
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Порошенко прокомментировал отказ РПЦ от отношений с Константинополем 

RT на русском 1 час назад
Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
«Такая реакция духовной и светской власти России на стремление украинцев и решение Вселенского Патриархата означает, что мы на правильном пути», — написал он в Twitter.
Он отметила, что РПЦ становится «на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием».
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15 октября в РПЦ объявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем в связи с решениями, принятыми в отношении церкви на Украине.
Позднее министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя данные сообщения, назвал РПЦ «раскольником».
RT на русском: последние новости
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