Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем

Порошенко прокомментировал отказ РПЦ от отношений с Константинополем

«Такая реакция духовной и светской власти России на стремление украинцев и решение Вселенского Патриархата означает, что мы на правильном пути», — написал он в Twitter.

Он отметила, что РПЦ становится «на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием».

15 октября в РПЦ объявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем в связи с решениями, принятыми в отношении церкви на Украине.