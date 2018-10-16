В США отреагировали на церковный раскол

Американский митрополит прокомментировал решение РПЦ по Константинополю

Русская Православная церковь по канонам не имела иного выбора, кроме прекращения общения с Константинополем после его решения об автокефалии для Украины , поэтому выходом из ситуации может быть лишь покаяние тех, кто спровоцировал этот конфликт, заявил РИА Новости бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен).

В понедельник Священный синод Русской православной церкви принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Как отметил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии . Также Иларион пояснил, что решение Синода означает, что прихожане РПЦ не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

"То, что произошло, — это очень печально, это великое искушение злом. Русская православная церковь не имела иного выбора согласно каноническому уставу, как прекратить причастие. Большинство православных Церквей поддерживают ее позицию", — заявил Иона.

Он также считает, что решение Константинополя приступить к предоставлению автокефалии украинской церкви и отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, "катастрофой для мирового православия". Он уверен, что принимавшими решение об автокефалии руководили исключительно политические мотивы, никак не связанные с православием, которое должно находиться вне политики.

По его словам, произошедшее может привести к серьезному противостоянию на Украине, когда православные верующие вынуждены будут защищать свои храмы, "как защищали их от конфискации в Советском Союзе от коммунистов " и "как героически сражались за них с нацистами". Поэтому Иона призвал тех, кто спровоцировал происходящее, "покаяться и прекратить это безумие".

Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане, а их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине.

Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

За "учинение раскола в Церкви", а также "диктат и шантаж", "клятвопреступление" и ряд других поступков митрополит Филарет (в миру Михаил Денисенко ) в 1992 году решением Архиерейского собора РПЦ был "извергнут из сана" и лишен всех степеней священства. Два года спустя "ввиду отсутствия покаяния со стороны монаха Филарета" Архиерейский собор РПЦ предупредил его о возможной анафеме. В итоге в феврале 1997 года он был отлучен от Церкви.