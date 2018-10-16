Шакалы на охоте: чего ждёт Порошенко

День защитника Украины , он же церковный праздник Покрова Богородицы, прошёл на Украине относительно спокойно: националисты промаршировали по улицам уже ко всему привычного Киева, забросали памятник генералу Николаю Ватутину , слегка погромили офис Виктора Медведчука

Однако не сбылись ожидания тех, кто ожидал захвата Киево-Печерской лавры и прочих серьёзных эксцессов. Майданная власть показала, что может держать своих дрессированных нацистов под контролем, точечно используя их в нужный момент на необходимых ей направлениях. Соответственно, в эскалации напряжения киевский режим на данный момент не заинтересован: он планирует продолжать варить своих потенциальных жертв заживо, пока окончательно не парализует их волю к сопротивлению.

Чего же выжидают Пётр Алексеевич и компания? Ведь сейчас дела на Украине обстоят таким образом, что при любом развитии событий Порошенко оказывается в выигрыше. Продолжая закручивать гайки, он достигает стратегических целей так называемой «дерусификации», а если резьбу внезапно срывает, он может ввести чрезвычайное положение и избежать (или отсрочить) не слишком желательные для него президентские выборы.

фонда «Общественное мнение», Скорее всего, иностранные кураторы и советники настоятельно рекомендуют ему запастись терпением. В России (как показывают разнообразные опросы ВЦИОМ «Левада-центр» ) происходит процесс исчерпания так называемого «Крымского консенсуса», которому социологи изначально отводили порядка трёх лет. Россия возвращается к приоритету внутренней повестки дня, а здесь за последнее время накопились вопросы, и выборы различного уровня в регионах РФ это лишь подтверждают.

Данные противоречия, разумеется, политические силы попытаются использовать в своих интересах — особенно, учитывая вопрос грядущего транзита власти в Москве. Случающиеся один за одним скандалы оказываются в фокусе общественного внимания (парализовавшие движение на МКАДе танцы заштатной певицы, буйство футболистов-миллионеров, показательно-хамское поведение саратовской чиновницы, резонансные случаи казнокрадства и т.д.) и подвергают «испытанию сомнением» всю конструкцию государственного управления. Отдельные представители правящего класса и его обслуги во времена международных санкций и информационной войны демонстрирует далеко не самые лучшие качества, что становится предметом обсуждения и осуждения.

Различие условий существования отдельных «небожителей» и реальных нужд большей части их сограждан вызывает понятное возмущение. Вопрос о справедливости мироустройства и его возможном реформировании смещается в центр российской политической повестки дня. Слово «справедливость» ключевое для этой части суши не по причине политтехнологических изысков: в нем выражается исконное крестьянское мышление основной части народа. Справедливость, прежде всего, это разделение тягот и радостей всей народной общиной; её отсутствие подрывает легитимность правящего класса. А если правящий класс этого не понимает, перевоспитанию не поддаётся, значит становится востребованной революционная и псевдореволюционная риторика. Не сразу, не во всём, но жажда перемен становится общественным запросом (в котором изначально нет ничего плохого).

И здесь весьма показателен опыт Украины и её майданов. Зачем заинтересованным в геополитическом поражении России менять работающую методичку планомерного раскачивания ситуации? А потому многое из того, что подмечают украинские политэмигранты, в нынешних реалиях кажется им до боли знакомым. Украина в полной мере доказала, что инстинкт самосохранения у правящего класса срабатывает далеко не всегда. Особенно это касается «коллективного разума» высшей бюрократии, погружённой в придворные интриги, когда, ради своей победы в той или иной хитроумной комбинации, некоторые путают собственный эгоизм с интересами страны.

Соцопросы показывают, что русские стали относиться к украинцам значительно хуже, нежели украинцы к русским. И это при том, что формально именно на Украине царит лютая антироссийская цензура, идёт борьба со всем русским, происходит насильственная дерусификация. И здесь усматривается ещё одна опасность — полное игнорирование украинского опыта, мол, то «у х.хлов прокатило», а мы «из другого теста». Общественное мнение весьма управляемо, но кто-то же заказывает и поощряет эту какофонию.

Внутри России вызревают серьёзные политические процессы, которые изнутри и извне интенсивно стимулируются заинтересованными силами (орудием которых является, среди прочего, и киевский режим). Постепенно раскачивая, пальцами одной руки можно вырвать даже здоровый зуб, и признаки настойчивой постепенной раскачки мы улавливаем.

Внимательно наблюдают за развитием ситуации и майданные шакалы, задача которых сейчас перетерпеть, переждать, дождаться сигнала к безнаказанной атаке. Да, экономическое положение режима Порошенко паршивое, однако на силовое подавление инакомыслия ресурсов ему вполне хватает. И даже если господина Порошенко сменит кто-иной из майданной когорты, их заявленная стратегическая цель — окончательный захват Донбасса и возращение Крыма — остаётся неизменной.