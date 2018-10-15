«Себя не уважаем»: Рабинович посмеялся над «русскими диверсантами»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что обвинения в адрес России на фоне взрывов на оружейных складах смехотворны. По мнению украинского парламентария, «ни один человек в стране так и не смог увидеть беспилотники», которые якобы российские диверсанты использовали для атаки на арсеналы.

В Верховной раде посмеялись над версией о причастности «российских диверсантов» к взрыву боеприпасов на складе в Черниговской области. Депутат от партии «За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал обе версии взрыва на арсенале: по его словам, обе они были рассмотрены «спустя пять минут» после происшествия.

«Написано было, что были беспилотники и диверсанты. Ну неужели мы настолько не верим сами себе, настолько себя не уважаем, чтобы каждый раз сказать, что мы слепые, глухие, что в стране ни один человек не смог увидеть эти беспилотники, что все службы не могли поймать ни одного диверсанта и даже следов не найти?» — задался вопросом парламентарий.

По словам Рабиновича, русские диверсанты должны были пробраться на территорию Украины и уничтожить просроченные боеприпасы, правда, непонятно зачем.

«У нас [на Украине] есть еще четыре арсенала, которые находятся в зоне риска. Пожалуйста, охраняйте то, что осталось, а то опять прилетят какие-нибудь «дроны» и мы с вами с вилами вообще останемся», — сыронизировал депутат.

9 октября на военном складе Вооруженных сил Украины под Черниговом прогремел взрыв. Инцидент произошел в районе города Ичня около трех часов ночи. Из-за взрыва в радиусе 20 км было закрыто воздушное пространство, остановлено автомобильное и железнодорожное движение. Были эвакуированы около 10 тыс. человек, передает ФАН.

В радиусе 20 км от места взрыва остановлено автомобильное движение и железнодорожное сообщение. При этом в украинском МВД уточнили, что в готовность приведены медицинские самолет и вертолет, а также два самолета АН-32П. По всей территории Черниговской области и вдоль границы с Россией были введены экстренные ограничительные меры.

На складе боеприпасов вспыхнул пожар, что потенциально может привести к еще более значительным разрушениям. Площадь инчинского арсенала — порядка 680 га. В момент возникновения пожара на складе в Черниговской области находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак

«Из них готовых к применению было 43 тысячи тонн, остальные 18 тысяч тонн — это были элементы боеприпасов и комплектующих. Остальные более 8 тонн — это боеприпасы, которых нет на вооружении ВС Украины, это такие мощные мины, как «Тюльпан» для минометов, которые подлежали утилизации», — сказал Полторак.

Точное количество уничтоженных снарядов неизвестно, однако пожар на складе длился вплоть до 11 октября.

В пресс-службе украинского президента Петра Порошенко назвали три версии возникновения возгорания на военном складе в Черниговской области. Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), основной версией является проникновенные на территорию склада диверсионной группы, которая совершила поджог. Кроме того, к возгоранию могло привести нарушение правил пожарной безопасности, а также умышленный поджог или подрыв, которые были произведены для того, чтобы скрыть нехватку боеприпасов.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что пожар на военном складе в Черниговской области был организован российской стороной, передает НСН.

Взрывы складов боеприпасов на Украине происходят достаточно часто — за 2017 год произошло два крупных взрыва, которые повлекли за собой пожары.

Крупный пожар на складе боеприпасов в Балаклее (неподалеку от Харькова) произошел в марте 2017 года. Тогда один человек погиб, еще пятеро получили ранения. По данным генштаба ВСУ, пожар начался из-за возгорания сухой травы. Однако вскоре минобороны Украины сообщило, что на неизвестное взрывное устройство на территории складов «наскочил пожарный танк».

Осенью прошлого года взрыв раздался на складе в Калиновке в Винницкой области. При пожаре на калиновском арсенале было уничтожено больше артиллерийских снарядов, чем Вооруженные силы Украины израсходовали за все время вооруженного конфликта в Донбассе с 2014 года. Всего взорвалось 32 тыс. тонн снарядов, общая их стоимость составила $800 млн, а в ходе АТО было расстреляно 24 тыс. тонн снарядов.