Die Welt (Германия): Венгрия возмущена киевским «списком смертников»

Die Welt. Имея опасный очаг напряженности на востоке страны, Венгерское национальное меньшинство действует на правительство в Киеве как красная тряпка на быка, пишет немецкая. Имея опасный очаг напряженности на востоке страны, Украина боится заполучить еще один на западе и в то же время сама провоцирует венгров. Конфликт с Венгрией , начавшийся с малого, теперь ставит под угрозу европейскую интеграцию Украины.

Венгерское национальное меньшинство действует на правительство в Киеве как красная тряпка на быка. Конфликт вокруг двойного гражданства разрастается. Он угрожает западной интеграции Украины.

Приглашение на пресс-конференцию пришло менее чем за час до ее начала. Речь, судя по всему, шла о чем-то очень срочном. Предварительная информация была драматичной:

«Украина перешагнула все мыслимые границы в ее вот уже несколько месяцев длящемся конфликте с Венгрией», — значилось в электронном послании из будапештского министерства иностранных дел.

Из-за того, что приглашение поступило лишь в последнюю минуту, на месте оказались лишь близкие к правительству телеканалы, для многих иностранных корреспондентов срок для подготовки был слишком мал. Служащий пригласил операторов встать у входа, сказав, что сейчас кое-что произойдет. Вскоре из министерства вышла белокурая дама, села перед объективами работающих камер в дипломатическую машину и уехала. «Кто это сейчас был?» — спросил один из журналистов.

Это нам вскоре объяснил заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр (Levente Magyar). «Только что здание покинула посол Украины», — сообщил он. Как Мадьяр сказал далее, он вызвал ее срочно в министерство иностранных дел и потребовал объяснений по поводу «трех новых вызывающих озабоченность факторов» в конфликте, который вот уже несколько месяцев тлеет в отношениях между двумя странами.

Во-первых, украинская националистическая группа «Миротворец» опубликовала в интернете «список смертников» с персональными данными приблизительно трехсот венгеро-украинских чиновников, которые якобы имеют двойное, то есть еще и венгерское, гражданство.

В списке значится даже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Péter Szijjártó), названный там «врагом государства». Он немедленно связался по телефону с госдепартаментов США и генеральным секретариатом НАТО , чтобы проинформировать их о венгерской точке зрения на данный конфликт.

Во-вторых, продолжил Мадьяр, на украинской стороне границы наблюдаются передвижения войск. Кроме того, украинское правительство начало постройку новых казарм вдоль границы с Венгрией.

И в-третьих, на сайте украинского парламента начат сбор подписей под петицией от граждан с требованием выявить всех лиц с двойным венгеро-украинским гражданством и депортировать их.

По словам Мадьяра, посол Украины уверяла, что дополнительные войска нужны, чтобы лучше защищать население. Украина якобы ориентируется в защите национальных меньшинств на члена ЕС Францию, однако во французских законах отсутствует понятие «национальные меньшинства». Как сказал в заключение Мадьяр, Венгрия просит ЕС и НАТО проверить происходящее на Украине.

Спешная пресс-конференция, драматические слова, разыгранный перед журналистами уход украинского посла — все это имело целью привлечь внимание к кризису, на который до сих пор международная общественность обращала мало внимания. Однако этот кризис обладает огромной политической взрывной силой.

На первый взгляд в конфликте ничего особо сенсационного нет. Речь идет об образовании и двойном гражданстве. Украина ввела очень жесткие правила, чтобы ограничить преподавание в школах на языках национальных меньшинств.

Правила нацелены прежде всего на русское меньшинство.

Но они затронули и венгров на юго-западе страны, где проживают около 150 тысяч этнических мадьяров. Украина могла устранить проблему, внеся уточнения в закон, но не сделала этого. Что касается конфликта вокруг двойного гражданства, то Венгрия еще пару лет назад стала предоставлять свое гражданство всем зарубежным венграм, а Украина не признает двойного гражданства, также глядя в первую очередь на русское меньшинство.

Однако Венгрия все же продолжала выдавать паспорта украинцам. Тогда правительство в Киеве гневно заявило, что Венгрия ведет себя в регионе «как на территории собственного государства». Киев объявил венгерского консула в Закарпатье (регион, в котором проживает венгерское меньшинство) «персоной нон грата» и выслал его из страны.

Венгрия в ответ выслала украинского консула из Будапешта.

Теперь украинские власти заявили о своем намерении проверить чиновников с двойным гражданством силами спецслужб. Чиновникам при этом не грозят штрафные санкции, но допуск к государственным тайнам для них будет закрыт.

Конфликт, начавшийся с малого, теперь становится препятствием на пути к западной интеграции Украины в ЕС и НАТО. Встречи Комиссии НАТО/Украина — важнейшего форума для сотрудничества между Североатлантическим альянсом и Украиной — заблокированы венгерским вето.

Правительство США, НАТО и ЕС реагируют на ситуацию с растущим недоумением. Есть сведения, что президент США Дональд Трамп даже предложил встречу премьер-министру Венгрии Виктору Орбану (Viktor Orbán), если тот уладит конфликт, но, как пишут венгерские СМИ, Орбан отказался.

Неизвестно, поощряет ли Россия, имеющая хорошие отношения с Венгрией, Орбана в его несговорчивости с целью дестабилизировать Украину. Во время украинской войны в 2014 году ходили слухи, что Москва хочет спровоцировать беспорядки среди украинских венгров, чтобы и на западе страны создать очаг напряженности.

Эти слухи привели в то время к серьезному напряжению в отношениях между Киевом и Будапештом. Если подобные сценарии и сегодня беспокоят Киев, то это, возможно, объясняет «передвижения войск», на которые указывает Венгрия. Прежде всего, требования венгров об автономии действуют на Украину как красная тряпка на быка, даже если речь при этом идет в первую очередь о самоуправлении в области культуры.

В украинском парламенте сейчас раздаются требования выкупить за государственный счет пустующие квартиры в Берегово — региональной столице украинских венгров — и поселить в них украинцев, изгнанных с захваченного русскими востока страны.