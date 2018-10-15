Как украинские националисты СССР одолели

Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе

«Лента.ру» завершает цикл статей об истории украинского национального движения. Окончание Второй мировой войны и поражение украинских повстанцев в послевоенных сражениях с войсками НКВД не поставили крест на национальном движении в республике. Напротив, осознав бесперспективность вооруженной борьбы, украинские националисты пошли другим путем. Невольными помощниками для них стали руководители Украинской ССР, которые активно продолжали начатую еще в 1920-е годы работу по украинизации всего и вся в республике. О том, какими непростыми путями Украина шла к независимости, пока СССР шел к развалу, — в материале «Ленты.ру».

Заветам Сталина верны

Само по себе словосочетание «съезд Союза писателей» навевает легкую, припорошенную советской серостью скуку. Вот и V съезд 1966 года Союза писателей Украины, одинаково творческих и творчески одинаковых личностей, мог бы пройти фоном, однако на нем ожидалось появление первого секретаря украинской компартии Петра Шелеста. Этот крепкий мужчина лет шестидесяти, бритоголовый, с будто выструганным топором лицом, принадлежал к древнему казацкому роду и, как считалось, втайне симпатизировал украинским националистам.

Поднявшись на трибуну и провозглашая идеологически верные речи, он между делом ввернул: «Мы должны противостоять … засорению нашего [украинского] языка». Это не было проговорено открыто, но присутствующие поняли, что речь идет о необходимости очищения украинской речи от русских слов и выражений. Украинизация Малороссии, начатая по инициативе Сталина в 1920-е годы и свернутая накануне Великой Отечественной, возродилась в 1960-х годах с новой силой и при полной поддержке государственного аппарата.

Сразу после войны разрушенная страна занималась восстановлением, затем наступила борьба за наследие Сталина и как раз к началу 1960-х годов украинские партийные элиты смогли вернуться к идеологически правильному просвещению масс. На Украине в то время существовали три центра силы. Харьковский клан, из которого вышел Петр Шелест, условно можно назвать национал-коммунистическим. Именно Харьков был первой столицей Украинской ССР, и государственная традиция республики начиналась и развивалась именно в этом городе.

Его преемник, Владимир Щербицкий, принадлежал к днепропетровскому клану, выходцем из которого был и Леонид Брежнев . Хотя Щербицкий и был полностью лоялен Москве и своему боссу, именно при нем украинская культура достигла максимального развития. Третий клан, донецкий, хоть и не даровал советской Украине вождей, однако выступал союзником Харькова. Донецк заставлял считаться с собой благодаря экономической мощи и мог проводить указания из Москвы. В том числе и в сфере культуры.

Петр Шелест был крайне гибким и успешным политиком. Именно благодаря Хрущеву он возглавил Украину в 1963 году, а уже годом позже первым выступил против него и стал одной из ключевых фигур в процессе прихода Брежнева к власти. Шелест был одним из инициаторов ввода войск в мятежную Чехословакию в 1968 году. Что интересно, все вышеперечисленное не мешало советскому чиновнику считаться тайным украинским националистом.

Как следует из рассекреченного отчета ЦРУ 1975 года, американцы называли его «вассалом, который любовью к своему имению спровоцировал ярость господина». За время руководства Украиной с 1963 по 1972 год он сделал многое для республики. Будучи лоббистом донецкого клана, он поддерживал развитие угледобычи и открытие новые шахт. И отстаивал национальные экономические интересы так рьяно, что на XXIV съезде компартии открыто возмущался введением в строй на Донбассе за последние пять лет всего двух новых шахт.

Однако не только и не столько экономической политикой запомнился Шелест. Ведя свою родословную из древнего казацкого рода, он активно популяризировал изучение этого пласта истории Украины. При его содействии создан музей истории Запорожской Сечи на Хортице, издавались казацкие летописи, казаки стали героями детских книг. Иногда, правда, происходили и казусы.

Например, в фильме «Пропавшая грамота» по повести Гоголя в финале звучал марш запорожцев. Но немногие знали, что в советском фильме запорожцы маршировали под конный марш Запорожской дивизии армии Симона Петлюры. Того самого Петлюры, кто так активно боролся с большевиками в Гражданскую войну.

При Шелесте активно украинизировалась и компартия. Если в 1930-е годы украинцы составляли около 60 процентов и после войны эта цифра практически не менялась, то при Шелесте эта цифра достигла 75 процентов. При нем, в частности, возродилась практика перевода управленческих кадров из западных регионов Украины, где многие симпатизировали Организации украинских националистов (запрещена в РФ), в центральные и юго-восточные, традиционно русские области.

Партийный вождь инициировал изменения и в образовании. В частности, в 1965 году министр высшего и среднего специального образования УССР Юрий Даденков предписал читать лекции на украинском языке в университетах республики.

Как вспоминает свидетельница тех событий Тамара Дубинина, в то время студентка Киевского университета, изменения произошли мгновенно. Просто в один день лектор, до того украинским не пользующийся, долго подбирая слова на мове, объявил студентам, что теперь лекции будут читаться исключительно на украинском. Позже, в 1973 году, вместе со снятием Шелеста отправили в отставку и Даденкова, а заодно отменили его приказ. Получается, что практика украинизации образования, проводимая современными властями республики, вовсе не что-то новое, а давняя традиция, уходящая корнями в советское прошлое.

Шестидесятники

Параллельно с очередным этапом украинизации как сверху, так и снизу начала формируется новая плеяда деятелей украинского национального движения. Шестидесятники были действительно уникальным явлением советской истории. Сразу после Великой Отечественной войны репрессии против инакомыслящих в Советском Союзе возобновились. В УССР это выражалось главным образом в борьбе с ОУН и сочувствующими на Западной Украине.

Однако смерть Сталина и развенчание культа его личности положили конец практике массовых репрессий. В результате национально мыслящие украинцы, с одной стороны, получили определенную свободу самовыражения без риска быть арестованными, а с другой — они разочаровались в любой форме вооруженной борьбы. Будучи преимущественно интеллигентами, они предпочитали выражать себя не делом, но словом.

Первые собрания ранних шестидесятников проходили в киноклубе Киевского института благородных девиц, который большевики переименовали в Октябрьский дворец. Молодые писатели, художники, музыканты, актеры и режиссеры — все встречались в Клубе творческой молодежи. И там впервые появились такие значимые личности, как Иван Дзюба, Евгений Сверстюк, Алла Горская.

Очень скоро посиделки молодых творцов приобрели политический оттенок. В 1962 году художница Алла Горская и поэт Василий Симоненко обнаружили в Киеве и его окрестностях, Быковне и Василькове, полигоны НКВД, где в 1937-1941 годах были расстреляны и захоронены не менее семи тысяч жертв сталинских репрессий.

Параллельно с распространением информации о жертвах репрессий украинские шестидесятники выступали против чрезмерного, по их мнению, присутствия русского языка в общественной жизни Украины, против идеологических ограничений на творчество и так далее. Об идеях независимости как таковой говорить не приходилось, однако движение за гражданские и национальные права непрерывно усиливалось.

Знаковым для первой волны украинских шестидесятников стал 1965 год. В сентябре в кинотеатре «Украина» состоялась премьера фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» о любви двух молодых людей из враждующих западноукраинских родов. Перед показом фильма выступил режиссер, а после на сцену поднялись литературный критик Иван Дзюба, аспирант Василий Стус и журналист Вячеслав Черновол

Они объявили присутствующим, что в стране повторяется 37-й год, а представителей украинской интеллигенции арестовывают по политическим статьям. После их выступления под воззванием с требованием прекратить политические преследования подписались 140 зрителей. Как таковых последствий эта акция не имела, кроме исключения молодых людей из университетов и увольнения с работы, однако именно оно стало первым публичным протестом новой национально-ориентированной украинской интеллигенции.

За нашу и вашу свободу

Протест Дзюбы, Стуса и Черновола означал переход борьбы украинских шестидесятников на качественно новый уровень. Если ранее все ограничивалось глухим недовольством на кухнях и в творческих кружках, то начиная с 1965 года диссиденты переходят к публичным акциям.

Тогда же в 1965 году Иван Дзюба пишет книгу, а фактически — манифест украинских национал-диссидентов «Интернационализм или русификация?». В ней автор обвиняет советское руководство в том, что оно якобы насильственно русифицирует украинцев, что еще со времен Сталина партия переняла идеологию великодержавного шовинизма. По его мнению, единственным выходом из политики угнетения украинского народа является возврат к ленинской национальной политике.

Книга первое время распространялась в самиздате, а в 1968 году была издана в эмигрантском журнале «Современность» в Мюнхене. Этот журнал поддерживал Украинский главный освободительный совет, связанный с ОУН и Степаном Бандерой . Книга Дзюбы вызвала широкий резонанс в обществе и спровоцировала реакцию власти — автор был исключен из Союза писателей.

Подписную кампанию продолжили в 1968 году. После ввода войск в Чехословакию украинская интеллигенция опасалась нового закручивания гаек и подготовила письмо-протест против политических преследований на имя Брежнева, Косыгина и Подгорного. Его подписали 139 деятелей культуры и искусств, первым среди подписавшихся стояло имя режиссера Параджанова.

Неудивительно, что вскоре после этого на Украине распространились слухи о подпольной террористической бандеровской организации. А вслед за этим арестовали некоторых наиболее активных подписантов. Алла Горская, одна из организаторов подписной кампании, погибла при странных обстоятельствах. Якобы свекор из личной неприязни зарубил ее топором, а после раскаялся и тут же покончил с собой. Так и осталось загадкой, как пожилой человек после инфаркта еле-еле передвигавшийся с тростью, мог одним ударом зарубить человека.

По делам узнаете их

После убийства Аллы Горской украинское национальное движение не остановило свою деятельность. Созданная в 1976 году Украинская Хельсинкская группа пыталась активизировать правозащитную деятельность, параллельно поднимая национальную проблематику. В ответ на попытки предавать огласке факты нарушения прав украинской интеллигенции советская власть оперативно пресекла деятельность правозащитников.

В 1977-1979 годах десятки людей были арестованы и отправлены в лагеря по антисоветским статьям. Среди них ранее упоминавшийся Вячеслав Черновол, Левко Лукьяненко, Василий Стус, который умер в тюрьме. Эти люди, хорошо осознавая возможные последствия, не прекратили борьбы за гражданские и национальные права украинцев.

Однако такой путь выбирали не все. Кто-то, поддержав на первых порах шестидесятников, впоследствии не только отошел от них, но и активно поддерживали их гонителей. Например, лауреат Государственной премии СССР Иван Драч распекал украинских националистов, которые «происходят преимущественно из западного края нашей земли». Впрочем, разрыв с диссидентами не помешал Драчу впоследствии стать деятелем национального движения и участвовать в подготовке Декларации о независимости Украины.

Его коллега по творческому цеху, Дмитрий Павличко, в свое время подозревался в участии в Украинской повстанческой армии (боевое крыло ОУН, запрещена в РФ). Неудивительно, что в независимой Украине он считается одним из патриархов украинского национального движения и выступает за войну с Россией. Однако в 1960-1970-е годы он активно поддерживал присоединение Западной Украины к СССР. Например, он автор следующего стихотворения: «Я сын простого лесоруба, Гуцула из Карпатских гор. Судьба мне улыбнулась мило, В сиянии Кремлевских звезд!».

Рух к светлому будущему

В 1985 году к власти в СССР пришел Михаил Горбачев , объявивший перестройку. На волне демократизации общественно-политической жизни в феврале 1989 года создается Национальное движение Украины за перестройку, более известное как «Рух» («движение», в переводе с украинского).

Андрей Парубий. Эта партия представляла собой крайне пеструю коалицию, куда входили как умеренные коммунисты, так и радикальные националисты. Лидером «Руха» стал Вячеслав Черновол, благодаря своей десятилетней борьбе пользующийся огромным авторитетом. Однако в партии были и искренние коммунисты вроде Драча и Павличко. Именно в «Рухе» начинали свою политическую карьеру нынешние лидеры украинских националистов, сыгравшие огромную роль в Евромайдане и войне в Донбассе, Олег Тягнибок

На выборах в Верховный Совет Украинской ССР «Рух» получил 211 из 450 мандатов и стал крупнейшей партией украинского парламента . И именно «Рух» стал движущей силой, приведшей Украину к независимости в 1991 году. Вековая мечта украинских националистов обрести свое государство свершилась.

Удастся ли им не потерять его на этот раз?