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Европа проигнорировала «восстание» в Киеве
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Политолог рассказал о возможной реакции Европы на марш националистов в Киеве 

RT на русском 1 час назад
Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с RT рассказал, что европейская общественность, вероятно, проигнорирует марш националистов в Киеве, совпавший с 75-летием восстания в нацистском лагере смерти Собибор.
«Мы знаем, что реакции никакой не будет. Либеральная Европа недавно в Берлине вышла на митинг, протестуя против местных, как они считают, фашистов, которые против увеличения потока мигрантов. А что у нас выходят те же ультраправые — это европейцев совершенно не волнует. Главное, что они против России. И что они выглядят профашистскими — это тоже ничего, поскольку Украина же для них не Европа», — сказал эксперт.
Погребинский также добавил, что украинские националисты стали «очень активными».
«Они запугали уже и людей, и власти. Власти не решаются всерьёз им противостоять. Не дали сломать памятник Ватутину — освободителю Киева от фашистов, и то хорошо», — подчеркнул он.
14 октября в центре Киева прошёл марш националистов в честь дня создания Украинской повстанческой армии*.
Ранее между украинскими полицейскими и радикалами произошла потасовка у памятника советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
RT на русском: последние новости
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