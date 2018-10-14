Европа проигнорировала «восстание» в Киеве

Политолог рассказал о возможной реакции Европы на марш националистов в Киеве

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с RT рассказал, что европейская общественность, вероятно, проигнорирует марш националистов в Киеве, совпавший с 75-летием восстания в нацистском лагере смерти Собибор. «Мы знаем, что реакции никакой не будет. Либеральная Европа недавно в Берлине вышла на митинг, протестуя против местных, как они считают, фашистов, которые против увеличения потока мигрантов. А что у нас выходят те же ультраправые — это европейцев совершенно не волнует. Главное, что они против России. И что они выглядят профашистскими — это тоже ничего, поскольку Украина же для них не Европа», — сказал эксперт. Погребинский также добавил, что украинские националисты стали «очень активными». «Они запугали уже и людей, и власти. Власти не решаются всерьёз им противостоять. Не дали сломать памятник Ватутину — освободителю Киева от фашистов, и то хорошо», — подчеркнул он. 14 октября в центре Киева прошёл марш националистов в честь дня создания Украинской повстанческой армии*. Ранее между украинскими полицейскими и радикалами произошла потасовка у памятника советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве. * « Украинская повстанческая армия » (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).