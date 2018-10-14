В Киеве пустили в ход слезоточивый газ

В Киеве полиция применила слезоточивый газ против радикалов, сообщили СМИ

Столкновения между радикалами и полицейскими произошли возле площади Независимости в Киеве, сообщает корреспондент телеканал "112 Украина ".

Как передает корреспондент, стычка произошла на Михайловской улице. Радикалы пытались пронести на майдан Незалежности палатку и организовать там штаб по празднованию Дня защитника Украины. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Информации по пострадавшим нет.

Ранее в воскресенье несколько десятков украинских националистов пришли с лестницей и молотками к памятнику Ватутину в Киеве. Несколько сотен полицейских оцепили памятник, между ними и радикалами произошла потасовка, обошлось без пострадавших и задержанных. Начальник киевского управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко заявил о предотвращении актов вандализма в отношении памятников генералу Ватутину и Январского восстания.