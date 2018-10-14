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В Киеве пустили в ход слезоточивый газ
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В Киеве полиция применила слезоточивый газ против радикалов, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столкновения между радикалами и полицейскими произошли возле площади Независимости в Киеве, сообщает корреспондент телеканал "112 Украина".
Как передает корреспондент, стычка произошла на Михайловской улице. Радикалы пытались пронести на майдан Незалежности палатку и организовать там штаб по празднованию Дня защитника Украины. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Информации по пострадавшим нет.
Ранее в воскресенье несколько десятков украинских националистов пришли с лестницей и молотками к памятнику Ватутину в Киеве. Несколько сотен полицейских оцепили памятник, между ними и радикалами произошла потасовка, обошлось без пострадавших и задержанных. Начальник киевского управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко заявил о предотвращении актов вандализма в отношении памятников генералу Ватутину и Январского восстания.
Ранее День защитника Отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню Советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника Отечества.
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