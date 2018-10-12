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На Украине усилят охрану храмов
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На Украине усилят охрану храмов 

Вести.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Михаил Свешников
На Украине усиливают меры безопасности вокруг храмов перед 14 октября — в этот день в стране празднуется День защитника, а православные верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич поручил направить дополнительные наряды для охраны всех религиозных сооружений без исключения. Подобные меры должны предотвратить возможные нарушения общественного порядка и не допустить столкновений и конфликтов на религиозной почве, в частности, захвата или блокирования храмов, пояснили "Интерфаксу" в украинской полиции.
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой пояснил, что усиленные меры защиты предпринимаются в связи с началом процесса предоставления автокефалии Православной церкви Украины.
11 октября Синод Константинопольского патриархата объявил об отмене решение о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата от 1686 года. Таким образом, Вселенский патриархат приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины.
В Московской патриархии уже заявили, что Константинополь "переходит красную черту", и это решение будет иметь катастрофические последствия. Синод Русской православной церкви даст оценку действиям Константинопольского патриархата на заседании 15 октября.
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