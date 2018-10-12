«Сберечь людей, расстрелять Донбасс»: кого в Киеве за людей не считают

Президент Украины Петр Порошенко не считает жителей Донбасса за людей и даже не пытается этого скрыть. Кто следующий потеряет в его глазах статус человека?

Президент Украины Петр Порошенко разрешил своим солдатам, которые воюют с Донбассом, стрелять из чего ни попадя. Потому что главное, по его словам, сохранить своих людей. То есть те, в кого предполагается палить из всех видов оружия, в глазах украинского президента вовсе не люди — так, досадная помеха, которую надо устранить.

Это он и демонстрировал все последние годы своим отношением к Донбассу. Регион отрезали от поставок продовольствия, воды и электричества, его регулярно обстреливают, несмотря на многочисленные "перемирия".

Даже его специальный статус в Раде рассматривают не потому, что хотят завершить конфликт, а потому что иначе, как пригрозили в США, пришлось бы снять санкции с России. Ведь этот закон хоть и не отвечает Минским соглашениям, но создает такую видимость, и не будь его — у западных партнеров уже не было бы возможности заявить, что Украина хоть что-то из тех договоренностей выполняет.

А то, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР погибают люди, украинского президента не волнует — это ведь не "свои". Как боролись, например, с "московскими демонами" — еще одна группа, которая, по мнению Порошенко, не достойна называться людьми. Он уверен, что "боголюбивый украинский народ" совершил победу "добра над злом", добившись предоставления автокефалии раскольнической церкви.