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Порошенко победил «московских демонов»
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Порошенко объявил о победе над «московскими демонами» 

РИА Новости 1 час назад
Петр Порошенко назвал предоставление автокефалии Украине победой над "московскими демонами". Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
"Это — большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой", — сказал он, поздравив сограждан с этим "абсолютно грандиозным историческим событием".
По мнению украинского президента, получение автокефалии означает "падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство".
Порошенко не впервые выступает с нелепыми заявлениями по поводу автокефалии. Так, в июле он назвал Крещение Руси "европейским выбором" князя Владимира. Это высказывание украинского лидера стало поводом для насмешек в соцсетях. Пользователи предположили, что князь, вероятно, также был сторонником безвизового режима с Евросоюзом. В Госдуме, в свою очередь напомнили Порошенко, что князь Владимир принял крещение из-за любви к Богу, а не к современным ценностям Запада.

Предоставление автокефалии Украине

Порошенко стремится добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, игнорируя собственные обещания не вмешиваться в церковные дела.
В четверг Синод Константинопольского патриархата объявил, что приступил к предоставлению автокефалии неканонической церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко и возврате сана Макарию Малетичу, представителю так называемой Украинской автокефальной православной церкви.
Кроме того, Константинополь заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола, отметив, что они нанесут огромный вред православному миру. УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Синода по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.
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