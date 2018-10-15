РПЦ приняла решение о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом

Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом, передает РИА «Новости»

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что решение было принято на заседании Синода в Минске.

Отмечается, что причиной стали решения Константинопольского патриархата по Украине.

Кроме того, митрополит Илларион пояснил, что решение Синода о прекращении совместных богослужений и невозможности прихожанам причащаться в храмах Константинопольского патриархата распространяется на всю каноническую территорию РПЦ.