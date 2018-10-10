Медведчук не будет участвовать в выборах на Украине

Медведчук не собирается участвовать в президентских выборах на Украине

Лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что пока не собирается участвовать в президентских выборах на Украине.

"В президенты пока идти не собираюсь, но вести активную борьбу за идеологию, которую исповедует наша партия, однозначно буду", — заявил он в среду в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

При этом Медведчук выразил надежду, что предстоящие президентские и парламентские выборы "существенно изменят" нынешнюю ситуацию с точки зрения "невозможности вести разговор с Россией".

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. О своем намерении участвовать в них уже заявляли лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ; лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.