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Украина отказалась от наблюдателей СНГ на выборах
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Украина отказалась от наблюдателей СНГ на выборах 

News.ru + ещё 17 1 час назад
Фото: Syrucek Milan/CTK/Global Look Press
Украинские власти приняли решение отказаться от участия наблюдателей СНГ в наблюдении за выборами президента, сообщил глава Исполкома содружества Сергей Лебедев. По его словам, соответствующее уведомление уже передано.
Президентские выборы на Украине пройдут весной, а парламентские — осенью будущего года. Действующий глава страны Пётр Порошенко пока не заявлял о своём желании баллотироваться на второй срок.
Ранее News.ru писал, что украинскому лидеру предложили лишить пенсионеров права голоса на выборах всех уровней. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства. Автор обращения считает, что пенсионеры являются прямой угрозой интеграции Украины в Европу.
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