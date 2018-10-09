Как Украине нанести смертельный удар по России?

Фейк с пристрастием: Украина ищет точки конфликта, чтобы развалить Россию

Популярный журнал «Украинская неделя» (укр. «Український тиждень»), выбрал темой номера за 28 сентября — 4 октября «Бить врага на его территории». На обложке номера крупно изображены стены московского Кремля и Спасская башня, пылающая в огне мощного пожара

Издание это не совсем уж «желтое», занимающее нишу «журналов для среднего класса», близкую к американскому The Newsweek и т.п. Не случайно с 2010 года «Украинская неделя» является официальным партнером на Украине британского The Economist . Так что к публикациям в нем стоит присмотреться внимательнее. Итак, как же его авторы предполагают нанести смертельный удар по России

«Проблема сепаратизма, как известно, чрезвычайно актуальна и для самой РФ, ведь даже после всех территориальных потерь XX века она все еще является пестрой по своему национальному составу и имеет множество автономий, — ставит вопрос ребром журналист и политический обозреватель Денис Казанский, пишущий в «Украинской неделе» с 2014 года. — И хотя население тех автономий уже значительно русифицировано, некоторые из них еще могут в будущем заявить о желании получить больше независимости от федерального центра и собственными силами решать свою судьбу. На Кавказе, Поволжье и в Сибири отдельные народы и дальше сохраняют национальную идентичность и мечтают о независимости. Не все их представители довольны своим положением в России и ее политикой в отношении национальных меньшинств».

Казанский перечисляет болевые точки России:

«Самый сложный и самых неспокойных регион России — Северный Кавказ… Впрочем, только Кавказом дело не ограничивается. Сепаратистские тенденции есть и в других национальных республиках, таких как Татарстан, Якутия (Саха) и Тыва… Татары, башкиры, тувинцы, якуты все чаще говорят о необходимости защиты своих языков и культур, а также о притеснениях со стороны российских властей. Причем в отличие от абсолютно надуманной, искусственно подогретой и раздутой проблемы тех же русинов в Закарпатье, которыми, согласно переписи населения 2001 года, считает себя около 10 тыс., татар в России миллионы, а якутов и тувинцев сотни тысяч. И если бы Украина с этими людьми вела точно такую же работу, которую россияне ведут в Украине, Кремль получил бы большую головную боль».

Что касается «абсолютно надуманной» проблемы русинов, я уже приводил на Украине.Ру цитаты из доклада председателя Всемирного совета подкарпатских русин Михаила Тяско, сделанного «на полях» недавней конференции по выполнению обязательств государства в сфере человеческого измерения ОБСЕ : отказ Украины от признания итогов референдума 1991 года, на котором 78% жителей области проголосовали за ее автономный статус, запись при переписях населения украинцами, давление (увольнения, заведение уголовных дел) на лидеров русинского национального движения, принудительная украинизация молодежи в школах и вузах, принуждение к массовой эмиграции за границу и т.д.

При этом практически каждая национальность в России имеет свою республику, в которой ее язык является вторым государственным (в Крыму такой статус имеют наряду с русским и украинский, и крымскотатарский), действуют национальные театры и т.д. Порой даже «палка перегибается» в другую сторону — доминирования в субъекте Федерации титульной нации и навязывания ее языка и культуры представителям прочих национальностей. Так что Казанский несколько абстрактно представляет себе ситуацию в восточной стране-соседке, отталкиваясь, видимо, от реалий современной Украины.

«Словом, развернуться в России нашим спецслужбам есть где, — с выразительным намеком резюмирует Казанский в конце статьи. — Эффект от работы, если бы она велась, в Кремле, наверное, почувствовали бы. Газеты, листовки, уличные акции, видеосюжеты и фильмы, агитация в соцсетях, финансовая помощь национальным движениям в отдельных регионах — все эти инструменты… с успехом могут работать и в самой РФ».

Авторы других статей номера вносят уже конкретные деловые предложения:

«Идель-Урал (Поволжье) — регион, с которого может начаться распад современной Российской Федерации».

Так начинается статья Павла Подобеда, который уже не первый раз озвучивает подобные идеи. Так, 14 сентября на сайте «Idel. Реалии» (один из проектов Радио «Свобода» , наряду с «Крым. Реалии») было опубликовано интервью Подобеда с такими декларациями:

«В свое время в 1990-х годах Украина допустила ряд ошибок в выстраивании своей внешней политики. Обретение Украиной полноценной субъектности невозможно без помощи республикам Поволжья в их стремлении получить такую же субъектность».

Тут интересно то, что Подобед — не просто блогер, он сотрудник Украинского института национальной памяти (государственного ведомства, связанного в том числе с формированием идеологии страны). И отнюдь не рядовой — в 2017 году, когда Подобед давал интервью государственному информагентству Укринформ и газете «Правительственный курьер», он был представлен там как начальник отдела учета и сохранения мест памяти.

Попутно Подобед возглавляет созданный в 2012 году для героизации украинских националистов благотворительный фонд «Героика». Интересно, что сам он в недавнем прошлом состоял в националистических организациях, и даже в ноябре 2013 года возглавил киевское городское отделение Союза украинской молодежи, проводившего в то время акции памяти командарма УПА* Романа Шухевича и т.п. Не удивительно, что со своими заявлениями Подобед выступал в этом году и на ежегодных «Бандеровских чтениях».

«Очевидно, что Идель-Урал является Ахиллесовой пятой Российской Федерации… Если Украина заинтересована в победе над Россией, нам задуматься над невоенными методами воздействия на врага. Одним из ключевых инструментов в этом процессе должна стать поддержка самостийнических устремлений народов Идель-Урала», — прямо призывает со страниц «Украинской недели» Подобед.

Идель-Урал — это совокупность шести национальных республик Поволжья (Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Башкортостан), которые граничат друг с другом, составляя некий территориальный кластер.

«Идель-Урал — это не просто красивое название, — заявил Подобед в интервью «Idel. Реалии». — Это определенная географическая и социокультурная общность, поэтому все упомянутые процессы охватят все части Идель-Урала. Если такой шанс дадут Татарстану и Башкортостану, то этим шансом попытаются воспользоваться и эрзя, и марийцы, в меньшей мере, но все же и в Удмуртии».

И что будет итогом этого процесса?

«В моем понимании в Поволжье полноценных семь стран», — говорит в том же интервью Подобед, поясняя затем, что Мордовия разделится на два национальных государства — мокшанское и эрзянское.

«Ключ к стабильности, к миру в нынешних отношениях между Россией и Украиной — не примирение, не приход к власти демократов, а суверенизация, прежде всего республик Поволжья, выход которых из состава Российской Федерации будет означать гибель империи», — продолжает эту же мысль Подобед 3 октября в эфире радио «Донбасс. Реалии» (еще один проект Радио «Свобода»), озаглавленном при публикации «Народы России против „русского мира“.

»Россия будет уничтожена!» — призывает Подобед в своих интервью, например, данном 24 мая этого года YouTube-каналу «Революционный» (из трех прочих размещенных на канале интервью два принадлежат представителям «Правого сектора»*).

Среди конкретных мер, раз за разом предлагаемых Подобедом, и в статье в «Украинской неделе» значится:

«Поддержка уже имеющихся движений за суверенизацию республик Поволжья, прежде всего общественно-политического движения «Свободный Идель-Урал», представители которого действуют в Украине и странах ЕС».

«21 марта в Киеве (что характерно, в государственном информагентстве Укринформ. — прим. авт.) прошла презентация движения «Свободный Идель-Урал», созданного представителями бежавших из России национал-сепаратистов поволжских народов (некоторых из них уже успели поучаствовать в качестве карателей в АТО). Характерная деталь — участие в этом мероприятии приняли сотрудники Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым (такая государственная структура продолжает действовать и занимается обеспечением блокады полуострова)».

«Не может не вызвать интереса то обстоятельство, что деятельность «Свободного Идель-Урала» и пиарящегося их Подобеда (например, 24 сентября он рассказал о презентации во Львове карты этого несуществующего квазигосударственного образования, отпечатанной в Киеве тиражом 1000 экземпляров) постоянно из первых рук освещает Радио «Свобода» и ее поволжский проект «Idel. Реалии», — отметил Лактюшин в комментарии Украине.Ру. — Как и то, что некий «Идель-Урал», якобы захваченный Россией, наряду с подвергшейся такой же судьбе и подлежащей освобождению Казакией фигурирует в законе № 86-90 «О порабощенных нациях», принятом в 1959 году Конгрессом и подписанном президентом США Дуайтом Эйзенхауэром».

Есть и еще один отмеченный Лактюшиным момент:

«На картах будущего нашей страны, которые публиковались в 1950-е годы в западной прессе, присутствуют отделившееся от России независимое государство Идель-Урал (причем практически точно в тех же границах, что продвигаемый ныне на Украине проект), и та же Казакия из закона 1959 года, — и что характерно, одну из таких карт была где-то отыскана и опубликована 30 марта этого года на официальной странице «Свободного Идель-Урала» в Facebook. Все эти моменты вызывают очень много вопросов по поводу того, кто же в действительности стоит за этим национал-сепаратистским движением в российском Поволжье».

Тем более, если вспомнить, что Подобед по националистической линии тесно связан с украинской диаспорой и не раз бывал с визитами в Вашингтоне.

Впрочем, главное даже не то, где бывают авторы этих проектов с визитами. Главное — в том, что они выдают желаемое за действительное, опираются на замшелые разговоры, полузабытые карты и фейковые исторические источники. Впрочем, может быть это не так уж и плохо. Каковы авторы, таковы будут и результаты. Фейковые.

* Организации запрещены в России Верховным судом РФ.