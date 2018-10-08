Лукашенко отказался лезть в украинские дела

«По событиям в Украине вы мою позицию знаете. Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в события в Украине. Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят», — сообщил белорусский лидер бывшему президенту Украины.

Тем не менее, отметил Лукашенко, события, происходящие в соседнем государстве, серьезно влияют на Белоруссию.

«Особенно в плане, что нас беспокоит, — приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», — отметил он.

Кроме того, имеются и факты того, что оружие идет из Украины в Белоруссию через Россию

«Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. И я президенту России [Владимиру Путину] об этом говорил. Вот это нас больше всего беспокоит», — подчеркнул Лукашенко.

«Но могло бы быть намного хуже. И если уж откровенно говорить, нет такой озлобленности в отношении белорусов со стороны украинцев. Нет этого столкновения народного мнения и народов. Вот это самое главное. Это обнадеживает. Это основа наших добрых отношений. Проблем много, и я готов обсудить эти проблемы», — подчеркнул белорусский президент.

На встрече была затронута тема членства Украины в Содружестве независимых государств (СНГ).

«Как известно, Украина фактически заявила о выходе, но официально это событие еще не наступило. И на последнем саммите в Душанбе [27-28 сентября] украинский флаг присутствовал, как всегда. Я так понимаю, что это процесс не одного дня. Наверное, и Украине рвать всякие связи с нашими государствами в отдельности и в целом с СНГ невыгодно. Поэтому будет какой-то процесс. Мою точку зрения вы знаете. Я всегда говорил о том, что выйти проще, чем потом войти, если надо будет. Но это суверенное дело Украины, мы вынуждены с этим считаться», — напомнил Лукашенко.

Белорусский лидер коснулся и двусторонних отношений Минска и Киева. «Когда сравниваешь нынешние времена… Я уже не только говорю про Украину и Беларусь, — и наши взаимоотношения на постсоветском пространстве. Конечно, это были не худшие времена, особенно между нашими государствами. Мы при всех различиях, разных точках зрения всегда находили какой-то консенсус и выстраивали наши отношения», — сказал он.

«И это касается не только нас. Как бы ни было сложно, и с Российской Федерацией находили общий язык, взаимоприемлемый, с другими государствами. Всякое было, но в целом всегда мы выходили на позитивный результат», — добавил Лукашенко.

Ющенко, в свою очередь, указал, что в его понимании двусторонние отношения Украины и Белоруссии всегда были идеальными и на политическом уровне, и на народном.

«Мы всегда находили необходимое взаимопонимание в самых сложных вопросах. Сейчас то, что происходит не только в Украине, я согласен, — это большое испытание, это большая проблема для обустройства и нашей жизни как нации, страны, и соседей, и Европы», — сказал он.

В сентябре Лукашенко распорядился укрепить границу с Украиной, поскольку с территории этой страны, по его словам, идет большой поток бандитов с оружием. «Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — подчеркнул белорусский лидер.