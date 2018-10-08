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На Украине одобрили сожжение в борьбе с «русской угрозой»
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На Украине сожжение людей признали эффективным в борьбе с «русской угрозой» 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: страница Зои Казанжи в Facebook
Бывший заместитель губернатора Одесской области Зоя Казанжи выразила уверенность, что участников вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях следовало сжечь заживо, как жертв столкновений в Одессе в 2014 году. Об этом она заявила на фестивале блогеров в Трускавце, передает телеканал «Звезда».
По мнению бывшей чиновницы, именно массовое сожжение заживо протестующих в Одессе позволило не допустить там войны.
«Я очень часто говорила, что если бы подобное произошло бы в Донецке или Луганске… то этого (войны в Донбассе — прим. «Ленты.ру») не было бы», — заявила Казанжи.
Она напомнила, что одесситы выступили против государственного переворота, произошедшего в феврале 2014 года в Киеве.
2 мая 2014 года в Одессе произошло крупное столкновение между сторонниками федерализации Украины («Антимайдана») и активистами Евромайдана. В ходе конфликта украинские националисты загнали своих противников в Дом профсоюзов и забросали их коктейлями Молотова. Заживо сгорели более 40 человек, еще 174 участника столкновений получили ранения. Судебные разбирательства по «делу 2 мая» длятся до сих пор.
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