На Украине одобрили сожжение в борьбе с «русской угрозой»

На Украине сожжение людей признали эффективным в борьбе с «русской угрозой»

Бывший заместитель губернатора Одесской области Зоя Казанжи выразила уверенность, что участников вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях следовало сжечь заживо, как жертв столкновений в Одессе в 2014 году. Об этом она заявила на фестивале блогеров в Трускавце, передает телеканал «Звезда»

По мнению бывшей чиновницы, именно массовое сожжение заживо протестующих в Одессе позволило не допустить там войны.

«Я очень часто говорила, что если бы подобное произошло бы в Донецке или Луганске… то этого (войны в Донбассе — прим. «Ленты.ру») не было бы», — заявила Казанжи.

Она напомнила, что одесситы выступили против государственного переворота, произошедшего в феврале 2014 года в Киеве.

2 мая 2014 года в Одессе произошло крупное столкновение между сторонниками федерализации Украины («Антимайдана») и активистами Евромайдана. В ходе конфликта украинские националисты загнали своих противников в Дом профсоюзов и забросали их коктейлями Молотова. Заживо сгорели более 40 человек, еще 174 участника столкновений получили ранения. Судебные разбирательства по «делу 2 мая» длятся до сих пор.