На Украине заявили о нарушении Порошенко конституции

«Киевский патриархат и автокефальная православная церковь, на сегодняшний день по канонам вселенского православия, — это не церкви, а религиозные организации. И эти религиозные организации вместе со светской властью в лице президента Украины, парламента вмешались в дела церкви, что прямо противоречит конституции Украины, в плане получения автокефалии», — цитирует РИА «Новости» выступление Медведчука в эфире телеканала «ТВ Центр».

По его мнению, единственная каноническая церковь на Украине — это УПЦ МП, которая выступает против автокефалии.

Медведчук заметил, что УПЦ МП является самостоятельной и независимой: в 1990 году экзархат РПЦ был отменен по отношению к Украине и УПЦ.

«С этого времени церковь пользуется полной независимостью, имеет свой Архиерейский Собор, Синод, церковный суд, избирает своего настоятеля — сегодня это Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, которого нигде и ни с кем не утверждают», — сказал он.

Медведчук также рассказал, что любит отдыхать в Крыму. «Я и в этом году отдыхал, и в прошлом, и буду отдыхать дальше», — заявил он.

По его словам, по действующему украинскому законодательству Крым является территорией Украины, хотя фактически это Россия.

Напомним, заседание синода Константинопольского патриархата, на котором может быть рассмотрен вопрос об автокефалии, назначено на следующую неделю.

В среду секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан сообщал, что представители христианских конфессий по всему миру «выражают серьезную озабоченность» ситуацией с церковью на Украине.

Во вторник пресс-служба администрации Порошенко сообщала, что рекламу автокефалии на телевидении украинский лидер оплатил из собственного кармана.