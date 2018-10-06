Берлинский сговор: зачем Яценюку понадобилась Меркель

Берлинский сговор: зачем Яценюк встречался с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Берлине с экс-премьером Украины Арсением Яценюком . Как рассказал сам украинец, стороны обсуждали вопросы взаимодействия бизнесов двух стран. Встреча — возможность для Яценюка продвинуть себя как политика, который хочет вернуться во власть, а для Меркель — узнать у него о ситуации в Киеве накануне своего визита, говорят эксперты.

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк, в прошлом один из лидеров украинского «майдана», рассказал журналистам, что в ходе встречи с германским канцлером Ангелой Меркель обсуждал проблемы экономического сотрудничества между странами.

В беседе с украинскими журналистами Яценюк напомнил, что в конце ноября в Германии будет проводиться инвестиционный форум, и отметил, что немецкий бизнес вкладывает средства в строительство заводов, что означает, что это не просто «политические разговоры».

По мнению экспертов, проблемы немецкого бизнеса на Украине — лишь повод для разговора Яценюка с Меркель. Подобная встреча лидера партии «Народный фронт» с канцлером — возможность для обоих обсудить политическую ситуацию на Украине, где в следующем году пройдут президентские выборы.

Меркель не скрывает, что активно интересуется ситуацией на Украине, и настаивает на выполнении минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. В то же время в германских политических кругах дают понять, что разочарованы в украинском президенте Петре Порошенко , при котором никакого развития ситуации не происходит, а потому присматриваются к его политическим оппонентам.

Яценюк, которого цитирует украинское издание «Сегодня», напомнил, что 1 ноября германский канцлер приедет в Киев: «Украина на повестке дня персонально канцлера Германии. Ее решение поехать в Киев является свидетельством того, что она поддерживает Украину».

Сам Яценюк еще в 2017 году заявлял о своих президентских амбициях. Однако, согласно опросам общественного мнения, экс-премьер имеет большой антирейтинг — в президентском кресле его очень не хотят видеть 30% опрошенных.

При этом более половины украинцев — 52% — не планируют голосовать за нынешнего главу государства Петра Порошенко. Опрос был проведен социологической группой «Рейтинг».

Рейтинг тех, за кого украинцы готовы проголосовать, в настоящий момент возглавляет Юлия Тимошенко . В середине июня она объявила, что будет бороться за пост президента Украины.

Яценюк был одним из соратников Тимошенко и представлял в парламенте партию «Батькивщину», главой которой она является. Однако в 2014 году перед парламентскими выборами Яценюк, а также Турчинов и Аваков покинули партию, что было расценено как предательство.

Как писало недавно украинское издание «Апостроф», в «Народном фронте» пока не решили, кто из кандидатов получит поддержку партии на выборах президента.

Все может решиться в декабре, когда в Киеве пройдет партийный съезд. При этом лидеры «Фронта», как отмечает издание, активно продвигают идею конституционной реформы, которая вообще может лишить президента страны части полномочий — идея категорически не нравится действующему главе государства Порошенко.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» политолог Андрей Окара , который хорошо знает ситуацию на Украине, для Яценюка встреча с Меркель — желание продемонстрировать себя как «самодостаточного политика». «Арсений Петрович считает, что он — человек не из прошлого, а из будущего». При этом эксперт скептически относится к политическим перспективам экс-премьера: «У него, как в компьютерной игре, было несколько жизней, но он их израсходовал».

При этом собеседник «Газеты.Ru» не исключает, что для Меркель Яценюк в преддверии выборов интересен как человек, который знает ситуацию на Украине изнутри, что необходимо ей для анализа ситуации.