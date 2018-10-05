Киев полез на рожон и «нарвался»

Киев, кажется, уже и сам не рад развязанному им же дипломатическому скандалу с Будапештом, отмечает "ТВ Центр". Но ведь на рожон полез сам — на основании сомнительной достоверности видеоролика, снятого на скрытую камеру. На этих кадрах якобы происходит выдача венгерских паспортов этническим венграм, проживающим в Закарпатье. Украинский МИД пригрозил, что вышлет венгерского консула.
"Это вопрос принципа. Это вопрос нарушения Венгрией Венской конвенции дипломатических отношений, поскольку кто может позволить себе думать о разрешении консулам выдавать венгерские паспорта украинским гражданам?" — заявил тогда глава украинского МИД Павел Климкин.
Венгерские власти на угрозу Киева выслать дипломата отреагировали бескомпромиссно: ответ будет зеркальным. Глава украинского МИД, одумавшись, попытался пойти на попятную и предложил Будапешту самому отозвать консула. Венгры отказались и заняли жесткую позицию: никаких законов ни собственных, ни украинских, ни международных они не нарушали. Двойное гражданство, запрещенное на Украине, и второе — понятия принципиально разные.
"Хотя мы хотим видеть нашего соседа демократическим, но наша внешняя политика не приносит положительных результатов. Украина продолжает обострять конфликт", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Поскольку Киев уже сказал "А" о высылке венгерского консула, пришлось говорить и "Б", чтобы сохранить хоть какое-то лицо перед собственными гражданами националистического толка. Украинские власти впервые за всю историю конфликта с Будапештом пошли на кардинальный шаг: объявили консула Венгрии в Закарпатье персона нон-грата и предписали ему в течение 72 часов покинуть страну. Будапешт в ответ тоже дал первому секретарю украинского посольства трое суток на то, чтобы собрать вещи и уехать из Венгрии. Украинский МИД обиделся на такой ответ.
"Мы не считаем, что это является пропорциональным ответом. Он является дипломатом посольства и не является отдельно консулом, как это было в Закарпатье. Это разные категории. Это не консульское должностное лицо — это дипломат, который работает в посольстве. Он не нарушал международного права", — заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
Проблеме закарпатских венгров уже почти тридцать лет. 78% закарпатцев еще в 91-м году на референдуме проголосовали за автономию области в составе Украины. Но Киев предпочел путь насильственной украинизации местного населения, что очень не нравилось Будапешту. Обстановка окончательно накалилась, когда к власти на Украине пришли националисты. Реакция Венгрии на новый украинский закон об образовании, существенно сокращающий возможности нацменьшинствам обучаться на родных языках, была жесткой и решительной. Венгрия потребовала отменить этот закон и, будучи членом ЕС и НАТО, начала всеми доступными способами блокировать евроинтеграцию Украины. С тем, что нарушение прав человека недопустимо в стране, претендующей на звание европейской, согласны и в российском МИД.
"Это беспрецедентно для современной Европы — то, что творится на Украине. Что касается преследования людей за инакомыслие, за желание развивать, да просто поддерживать, использовать и сохранять — тут уже не до развития — свою культурную идентичность. Вот за всё за это на Украине просто преследуют", — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
На фоне развязанного Украиной дипломатического скандала, глава венгерского МИД заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще больше осложнить евроинтеграцию Украины.
"Если Украина и дальше будет направлять свои усилия на ассимиляцию национальных меньшинств, в том числе и венгров, это может привести к тому, что Венгрия на официальном уровне примет решение о блокировке всех контактов между Украиной и представителями НАТО и представителями ЕС. У венгров такая возможность, безусловно, остается", — пояснил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
Свои возможности по блокированию на международной арене украинских североатлантических и европейских мечтаний Венгрия наглядно продемонстрировала. Будапешт не пустил главу Минобороны Украины на проходящую в эти дни Брюсселе министерскую встречу НАТО. Степан Полторак очень просился на это мероприятие, но венгерская сторона заявила, что не желает видеть украинскую. США тут же попробовали вступиться за своих подопечных из Киева. Но Венгрия уже не в первый раз показывает: когда дело касается дискриминации соотечественников, ни Вашингтон, ни Брюссель Будапешту не указ.