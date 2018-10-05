Киев полез на рожон и «нарвался»

Украина рискует существенно осложнить евроинтерграцию из-за конфликта с Венгрией

Киев, кажется, уже и сам не рад развязанному им же дипломатическому скандалу с Будапештом , отмечает "ТВ Центр" . Но ведь на рожон полез сам — на основании сомнительной достоверности видеоролика, снятого на скрытую камеру. На этих кадрах якобы происходит выдача венгерских паспортов этническим венграм, проживающим в Закарпатье. Украинский МИД пригрозил, что вышлет венгерского консула.

"Это вопрос принципа. Это вопрос нарушения Венгрией Венской конвенции дипломатических отношений, поскольку кто может позволить себе думать о разрешении консулам выдавать венгерские паспорта украинским гражданам?" — заявил тогда глава украинского МИД Павел Климкин.

Венгерские власти на угрозу Киева выслать дипломата отреагировали бескомпромиссно: ответ будет зеркальным. Глава украинского МИД, одумавшись, попытался пойти на попятную и предложил Будапешту самому отозвать консула. Венгры отказались и заняли жесткую позицию: никаких законов ни собственных, ни украинских, ни международных они не нарушали. Двойное гражданство, запрещенное на Украине , и второе — понятия принципиально разные.

"Хотя мы хотим видеть нашего соседа демократическим, но наша внешняя политика не приносит положительных результатов. Украина продолжает обострять конфликт", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Поскольку Киев уже сказал "А" о высылке венгерского консула, пришлось говорить и "Б", чтобы сохранить хоть какое-то лицо перед собственными гражданами националистического толка. Украинские власти впервые за всю историю конфликта с Будапештом пошли на кардинальный шаг: объявили консула Венгрии в Закарпатье персона нон-грата и предписали ему в течение 72 часов покинуть страну. Будапешт в ответ тоже дал первому секретарю украинского посольства трое суток на то, чтобы собрать вещи и уехать из Венгрии. Украинский МИД обиделся на такой ответ.

"Мы не считаем, что это является пропорциональным ответом. Он является дипломатом посольства и не является отдельно консулом, как это было в Закарпатье. Это разные категории. Это не консульское должностное лицо — это дипломат, который работает в посольстве. Он не нарушал международного права", — заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Проблеме закарпатских венгров уже почти тридцать лет. 78% закарпатцев еще в 91-м году на референдуме проголосовали за автономию области в составе Украины. Но Киев предпочел путь насильственной украинизации местного населения, что очень не нравилось Будапешту. Обстановка окончательно накалилась, когда к власти на Украине пришли националисты. Реакция Венгрии на новый украинский закон об образовании, существенно сокращающий возможности нацменьшинствам обучаться на родных языках, была жесткой и решительной. Венгрия потребовала отменить этот закон и, будучи членом ЕС НАТО , начала всеми доступными способами блокировать евроинтеграцию Украины. С тем, что нарушение прав человека недопустимо в стране, претендующей на звание европейской, согласны и в российском МИД.

"Это беспрецедентно для современной Европы — то, что творится на Украине. Что касается преследования людей за инакомыслие, за желание развивать, да просто поддерживать, использовать и сохранять — тут уже не до развития — свою культурную идентичность. Вот за всё за это на Украине просто преследуют", — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

На фоне развязанного Украиной дипломатического скандала, глава венгерского МИД заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще больше осложнить евроинтеграцию Украины.

"Если Украина и дальше будет направлять свои усилия на ассимиляцию национальных меньшинств, в том числе и венгров, это может привести к тому, что Венгрия на официальном уровне примет решение о блокировке всех контактов между Украиной и представителями НАТО и представителями ЕС. У венгров такая возможность, безусловно, остается", — пояснил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.