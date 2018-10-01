Климкин не жалеет о возвращении Савченко на родину

"Помню, ответил, что по определению, не жалею и не могу жалеть… И я буду продолжать делать все возможное, чтобы все наши граждане вернулись домой", — написал Климикн на своей странице в Facebook.

Савченко в 2016 году была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, президент Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, глава украинского государства обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее «символом свободы». В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание «Героя Украины».

В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты Верховной рады . У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Позднее арест был продлен до 30 октября. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.