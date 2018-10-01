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Климкин не жалеет о возвращении Савченко на родину
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Климкин не жалеет о возвращении Савченко на родину 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что не жалеет о возвращении на родину осужденной ранее в РФ за причастность к убийству журналистов Надежды Савченко, которую позже арестовали на Украине по подозрению в подготовке терактов в правительственном квартале Киева.
Климкин утверждает, что во время встречи в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина) глава МИД РФ Сергей Лавров спросил, не жалеет ли он о возвращении Савченко.
"Помню, ответил, что по определению, не жалею и не могу жалеть… И я буду продолжать делать все возможное, чтобы все наши граждане вернулись домой", — написал Климикн на своей странице в Facebook.
Савченко в 2016 году была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, президент Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, глава украинского государства обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее «символом свободы». В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание «Героя Украины».
В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты Верховной рады. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Позднее арест был продлен до 30 октября. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.
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