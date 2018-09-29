Ещё
Украине предрекли полное исчезновение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украине предрекли полное исчезновение 

ТК «Звезда» 2 часа назад
А все может начаться с Черниговской области, которой Украина может лишиться уже в ближайшее время, полагают эксперты.
Украина начинает постепенно исчезать — лишь за последние 27 лет в стране исчезло 468 сел, а примерно столько же находятся в запустении. При этом, согласно статистике портала ТСН, лидером рейтинга печальной статистики является Черниговская область, где начиная с 1990 года с учета было снято 54 села, а еще десять и вовсе опустели.
Портал уточняет, что Черниговская область еще век назад называлась наиболее привлекательным.
При этом эксперты предрекают, что на Украине огромные территории могут стать безлюдными, поскольку в стране катастрофически сокращается население.
«Миграция, война, ДТП, но самое главное — только в Киеве рождаемость превышает смертность. В семи областях Украины на сотню умерших не рождается и половина детей», — уточняется в сообщении.
Также отмечается, что эта тенденция «будет сохраняться».
Ранее сообщалось, что США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море «за считаные минуты».
ТК «Звезда»: последние новости
Порошенко рассказал об «изоляции» В Венгрии не увидели смысла в переброске украинской армии к границе «Вызывает отвращение»: слова украинского посла возмутили МИД Польши
Комментарии246
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Три реанимации и инфаркт»: Пьеха чудом остался жив77
Молдавия обратилась к России с требованием по войскам650
«Пугачева отдала дочь от Кузьмина в детский дом»111
«За что?»: зрители обрушились на Агутина из-за «Голос 60+»13
Россия приняла решение по Донбассу1281
Видео
00:28
Украине предрекли полное исчезновение
Украина В мире
04:31
Порошенко рассказал о своем бизнесе в России
В мире Украина
00:50
Власти ошиблись: в Индонезии погибли почти 400 человек
Происшествия
00:53
Молдавия обратилась к России с требованием по войскам
Армия Войска
03:02
Киев наращивает войска у границ НАТО
Армия Войска
04:13
«Три реанимации и инфаркт»: Пьеха чудом остался жив
Шоу-бизнес
03:59
Минобороны Британии похвасталось уникальным маневром
Войска Армия
01:20
Новейший истребитель США разбился
Происшествия Армия
00:41
Спейси угодил в новый секс-скандал
Шоу-бизнес
01:36
Мощный взрыв в Чечне попал на видео
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение