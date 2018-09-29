«Россия находится в глубокой международной изоляции»

Климкин заявил о «глубокой» изоляции России на Генассамблее ООН

По его мнению, голосование по Крымской резолюции показывает, в какой изоляции находится в настоящее время Россия.

"Я помню много Генеральных Ассамблей ООН, и поскольку мы начали с внесения вопроса относительно оккупированных территорий на повестку дня Генассамблеи, я всем говорю, посмотрите на результат, посмотрите на то, кто как голосовал", — сказал министр.

Кроме того, Климкин подчеркнул важность затронутых на Генассамблее ООН тем миротворчества, в частности, миротворческой миссии на Донбассе, освобождения заложников и политзаключенных, а также реформирование ООН.

"Хотите, считайте меня некорректным, но на сегодня ООН находится в декадансе, поскольку в ООН заблокировано в контексте принятие чрезвычайно важных решений. Поэтому и реформа Совета Безопасности, реформа ООН в целом — она не просто является насущной, мы должны были ее сделать еще несколько лет назад", — заявил министр.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного там в марте референдума. Крымские власти организовали голосование из-за государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.